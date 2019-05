Die Fußballer des SV Ems Westbevern konnten auch am letzten Spieltag dieser Saison ihren Abwärtstrend nicht stoppen. Der A-Kreisligist kassierte mit dem 0:6 (0:3) beim FC Münster 05 erneut eine deftige Niederlage. „Auch wenn es um nichts mehr ging, darf man sich nicht so präsentieren“, schimpfte Trainer An­drea Balderi . „Schade, dass Hannes John und Daniel Kimmina in ihrem letzten Spiel für uns keinen guten Abschluss hatten.“

Seine Spieler hatten sich viel vorgenommen, aber nur die erste halbe Stunde war ordentlich. „Das ist zu wenig“, sagte Balderi. „Einmal mehr haben uns die individuellen Fehler geschadet. Die sechs Gegentore gehen in Ordnung.“ Westbevern belegt mit 41 Punkten nur den achten Tabellenplatz.

Dabei hatte Kai Leifker gleich in der ersten Minute eine gute Chance nach Zuspiel von Maurice Sandmann, scheiterte aber an FC-Keeper Lukas Schlattmann. Ralf Bergmann, der für Christian Budde im Emser Tor stand, zeigte sich in der 22. Minute bei einem Flachschuss auf dem Posten. Der erste Fehler der Westbeverner führte in der 32. Minute zum 0:1-Rückstand. Es folgten zwei weitere Gegentore bis zur Pause zum 0:3.

Obwohl Balderi sein Team umstellte, folgte nur fünf Minuten nach dem Wechsel das 0:4. Valentin Essing hatte einen Treffer für den SV Ems auf dem Fuß (58.). Bergmann verhinderte zunächst den nächsten Einschlag (61.), musste aber noch zwei Mal hinter sich greifen.

SV Ems: Bergmann – Kötter, Kimmina, O. Hollmann (77. C. Nosthoff), A. Hollmann (46. Neufeld) – Leifker, Wendeler, John, Knapp­heide (27. Hohmann) – Essing, Sandmann.

Tore: 1:0 Von Buelow (32.), 2:0 Sommer (41.), 3:0 Knülle (45.), 4:0 Von Buelow (50.), 5:0 Krause (65.), 6:0 Sommer (82.).