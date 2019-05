Durch die 1:3 (0:1)-Niederlage am letzten Spieltag beim SC Gremmendorf sind die Fußballer des BSV Ostbevern noch auf den vierten Platz in der Kreisliga B zurückgefallen. Da der SC Füchtorf zeitgleich zu einem torlosen Remis in Ostenfelde kam, hätte aber auch ein Dreier in Münster nicht zum Aufstieg in die A-Liga gereicht.

„Das hatten wir uns anders vorgestellt“, kommentierte der scheidende BSV-Trainer Matthias Greifenberg den letzten Auftritt der Blau-Weißen unter seiner Regie. „Wir waren drückend überlegen, hatten gefühlte 80 Prozent Spielanteile und viele Torchancen, haben uns aber nicht belohnt.“

Niclas Leinkenjost, Steffen Cramer und Carsten Esser hätten die Gäste früh in Führung bringen können. Stattdessen traf Julian Symalla nach 20 Minuten per Konter zum 1:0 für die Hausherren, die aus fünf Möglichkeiten drei Treffer machten.

Steffen Langankes Ausgleich, gleichzeitig der 100. Ostbeverner Treffer in dieser Saison, ließ nach 75 Minuten neue Hoffnung aufkeimen, aber noch einmal Symalla (85.) und Patric Dülberg (90.) besiegelten die achte Saisonniederlage.

Nach einer mehrwöchigen Fußballpause übernimmt der Westbeverner Daniel Kimmina das Zepter.

BSV: Jürgens – Lührmann, Droste, Kleine Büning, Hülsmann (60. Langanke) – Büst (85. Ritter), Horstmann, Middrup (60. Knoblich), N. Leinkenjost, Cramer – Esser.

Tore: 1:0 Symalla (20.), 1:1 Langanke (75.), 2:1 Symalla (85.), 3:1 Dülberg (90.).