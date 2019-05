Jan Lauhoff von der SG Telgte: „Das Gros der Mannschaft bleibt“

Am kommenden Samstagabend feiert die SG Telgte mit einer Gala im Bürgerhaus das 100-jährige Bestehen des Vereins. Für die Fußballer, Trainer und Funktionäre der ersten Mannschaft wäre der Spaß nicht einmal halb so groß gewesen, wenn sie am Sonntag nicht den SV Wilmsberg mit 4:0 geschrubbt und damit den Klassenerhalt in der Bezirksliga geschafft hätten. „Natürlich ist es schöner, da nicht als Absteiger hinzugehen“, weiß der Sportliche Leiter Jan Lauhoff .

Die Truppe hat am letzten Spieltag auch ihn begeistert. „Ich habe nicht gesehen, dass Wilmsberg nicht wollte. Der Gegner hat voll durchgezogen“, betont Lauhoff. „Im Offensivbereich haben alle nach hinten gearbeitet, das hat diesmal richtig gut gepasst.“ Das hatte vorher längst nicht immer funktioniert beim Aufsteiger. Die Mannschaft ist hinter den Erwartungen zurückgeblieben. „Wichtig ist erst einmal, dass wir in der Liga bleiben“, meint Lauhoff. „Und wichtig ist, dass wir Lehren und Rückschlüsse aus dieser Saison ziehen. Das ist das Entscheidende, und das sehen auch die Spieler so.“

Assistent von Trainer Mario Zohlen ist in der nächsten Saison nicht mehr Christian Schmelter, sondern Marius Schulz. Aus dem Aufgebot sind die Abgänge von Philip Schange (zurück zum TuS Freckenhorst), von Michael Averweg (zurück zu Wacker Mecklenbeck) und von Jonas Allmich (zur Warendorfer SU) fix. Alle anderen Personalien, auch mögliche Neuzugänge, werden derzeit geklärt. „Wir sind in Gesprächen. In den letzten Wochen standen andere Dinge im Vordergrund“, erklärt Lauhoff.

Fußball: SG Telgte gegen SV Wilmsberg 1/38 Die SG Telgte schafft mit einem 4:0-Sieg gegen den SV Wilmsberg den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga 12. Foto: Ralf Aumüller

Der Sportliche Leiter sagt: „Das Gros der Mannschaft bleibt zusammen.“ Nach dem kleinen Umbruch im Vorjahr „wollen wir mit dem Stamm weiterarbeiten und den Kader in Ruhe entwickeln“, so Lauhoff. „Das Fundament bilden die jungen Telgter im Kader wie Konstantin Schoof, Philipp Hartmann oder Lukas Kleinherne.“ Auf keinen Fall werde das Aufgebot umfassend umgekrempelt.

Die zweite Mannschaft (Kreisliga B) wird in der Saison 2019/20 nicht mehr von Ralf Terwesten und Janusz Bemben trainiert, sondern von Bemben und Murat Demiröz. Die Dritte (Kreisliga C) wird weiter von Roger Hildebrandt gecoacht.