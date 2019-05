Die Telgter A-Jugend-Fußballer dürfen fast schon für die Bezirksliga planen. Drei Spieltage vor dem Saisonende steht der SG-Nachwuchs an der Tabellenspitze – vier Punkte vor Westfalia Kinderhaus und sechs Zähler vor Wacker Mecklenbeck. Weil es nur eine Leistungsliga-Staffel gibt, steigt der Meister direkt auf. „Wir können uns nur noch selbst schlagen“, weiß Trainer Friedhelm Mors .

Den 3:1-Sieg am Sonntag gegen den TuS Hiltrup bezeichnet der Coach als „einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft“. Seine Truppe tat sich aber schwer. Sie hatte zunächst mit den Nerven zu kämpfen und lag zur Pause in Rückstand, ehe Arbnor Jashari (60.), Melake Abadi (87.) und Albinot Xani (90.+4) mit ihren Toren für das 3:1 sorgten.

„ Wir mussten die Mannschaft wachrütteln. Wir mussten die Mannschaft wachrütteln. “ Friedhelm Mors

„Wir mussten die Mannschaft in der Halbzeit wachrütteln. Danach hat sie sich freigespielt“, sagt Mors. In der Hinrunde hatten die Telgter gegen Hiltrup die bislang einzige Niederlage in der Meisterschaft kassiert.

Wenn die U 19 den Aufstieg klarmacht, dann definitiv nicht auf eigenem Platz. Die letzten drei Partien bestreitet sie auswärts: am Sonntag bei Schlusslicht BW Beelen, zwei Wochen später bei Verfolger Kinderhaus und zum Abschluss beim Siebten TuS Ascheberg. Zwei der drei Partien müssen die A-Junioren der SG gewinnen, dann sind sie sicher durch. Das ist machbar.