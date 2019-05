Patrick Altefrohne wurde gerade von der Klasse der Elite-Amateure (das sind die besten 500 Hobby-Radsportler Deutschlands) zu den Amateuren heruntergestuft. Dass sich der Telgter in diesem Feld nicht lange aufhalten will, bewies er am vergangenen Sonntag beim Rennen Rund um Hamminkeln. Nach 60 Kilometern fuhr er als Zweiter über die Ziellinie – direkt hinter Moritz Stähle , seinem Kollegen vom Team „Leeze by Tinte ist besser.de“ aus Münster.

Auf dem 1,3 Kilometer langen Kurs waren die beiden von Anfang an vom Feld nicht zu halten. 100 Meter nach dem Start hatten sie schon einen Vorsprung. Einen Großteil des Rennens strampelten sie dann gemeinsam mit der sechsköpfigen Führungsgruppe der Elite-Amateure. Die mussten aber fünf Runden mehr absolvieren. „Das Rennen war sehr schnell, ich hatte einen 46-er Schnitt“, berichtet Altefrohne. Er einigte sich mit Stähle, dass der Teamkollege gewinnt.

Am kommenden Sonntag steht bei Rund um Köln mit dem Skoda Velodom über 125 Kilometer die vierte Station des German Cycling Cup auf dem Programm. Weil Daniel Westmattelmann, Führender in der Einzelwertung, fehlt, haben seine Leeze-Kollegen Altefrohne und Stähle gute Chancen, ins Gelbe Trikot zu fahren.