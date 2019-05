Im Holzhof-Stadion in Herzebrock-Clarholz wollen die Fußballerinnen der SG Telgte am heutigen Himmelfahrtstag um 15 Uhr den entscheidenden Schritt Richtung Klassenerhalt in der Landesliga tun. Begleitet werden sie dabei von zahlreichen Fans, die sich mit einem Bus und zwei Bullis auf den Weg zum Entscheidungsspiel machen. Abfahrt ist um 12.45 Uhr am Takko-Stadion. Restplätze sind noch frei. Der Gegner im ersten von maximal zwei Relegationsmatches heißt TuS Langenheide. Der Aufsteiger ist Drittletzter in der Landesliga-Staffel eins geworden.

„Wir wollen auf unsere Stärken gucken und zu unserem Spiel finden“, gibt SG-Coach Sebastian Wende als Marschroute vor. „Wenn wir eine Leistung wie am Sonntag anbieten, bin ich zuversichtlich, dass es reichen könnte.“

Linda Focke und Nele Lüttmann (privat verhindert) stehen nicht zur Verfügung. Johanna Kretzer wird sich neu hinzugesellen. Ansonsten kann Wende auf den gleichen Kader wie gegen Riesenbeck zurückgreifen.