Die Fußballerinnen des BSV Ostbevern darf man mit Fug und Recht als Pokal-Spezialistinnen bezeichnen. Immer wieder haben sie in den zurückliegenden Jahren den Kreispokal in die Bevergemeinde geholt. Diesmal sieht sich der Titelverteidiger allerdings einem mindestens ebenbürtigen Spielpartner gegenüber. Mit Wacker Mecklenbeck treffen sie nicht nur auf den Tabellenvierten der abgelaufenen Westfalenliga-Saison, sondern auch auf ein Team, das die Blau-Weißen im Endspiel 2017 mit 3:0 in die Schranken wies.

Gespielt wird um 14 Uhr auf der Sportanlage in Roxel. Beide Mannschaften sind als Endspielteilnehmer bereits für den Westfalenpokal qualifiziert. Für beide Aufgebote geht es um das i-Tüpfelchen zum Ende einer langen Saison. Für Wacker-Coach André Frankrone soll es zudem der krönende Abschluss von acht Jahren bei den Mecklenbecker Fußballerinnen werden. Er heuert demnächst bei den Männern von GW Amelsbüren an.

„Es zählt die Tagesform“, blickt BSV-Trainer Daniel Stratmann auf sein erstes Kreispokal-Finale im Damenbereich. „Ich kann fast aus dem Vollen schöpfen.“ Lediglich Lisa Kölling (Sprunggelenk) und Torhüterin Nina Potthoff (am Kreuzband operiert) fehlen neben den Langzeitverletzten Chiara Dießelberg und Clara Haverkamp, die sich auf dem Weg zurück ins Mannschaftstraining befinden. „Ich habe die Qual der Wahl“, freut sich der Ostbeverner Übungsleiter.

► Für zwei Spielerinnen wird es das letzte Match im BSV-Trikot sein. Sarah Fipke wechselt zum Nachbarn SG Telgte, Zoe Gismann zieht es in Richtung Münster. Zudem wird Kira Lücke eine halbjährige Spielpause einlegen, da sie sich auf der Zielgeraden ihres Jura-Studiums befindet. Ihr Spielerpass bleibt aber wohl in Ostbevern.