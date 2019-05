Der BSV Ostbevern II wird in der nächsten Saison nun doch in der Damen-Verbandsliga um Meisterschaftspunkte spielen. Nachdem die Mannschaft von Trainer Stefan Klotz die Relegation mit einer 0:3-Niederlage gegen die SG Sande/VoR Paderborn und einem 3:0-Heimerfolg gegen den SC Halle als Zweiter abgeschlossen hatte, ist ihr als erster Nachrücker nun ein Startplatz zugesprochen worden. „Der Jubel im Team war groß“, berichtet Abteilungsleiter Dominik Münch. „Das ist toll für unsere Nachwuchsarbeit, eine schöne Herausforderung für die Mannschaft und passend für die Entwicklung der jungen Spielerinnen.“ Für die meisten Teammitglieder ist die Verbandsliga Neuland. Mari Peters und Vittoria Ritt haben allerdings schon mal in der 3. Liga ausgeholfen. Bis 2012/13 agierte die BSV-Erstvertretung auf Verbandsliga-Niveau.