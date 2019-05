Im Nachsitzen zum Klassenerhalt: SG Telgte bezwingt TuS Langenheide mit 2:0

Die Fußballerinnen der SG Telgte haben sich am Vatertag mit dem Klassenerhalt in der Landesliga beschenkt und dürfen damit für eine weitere Saison in der fünfthöchsten deutschen Damen-Klasse planen. Im ersten von maximal zwei Relegationsmatches gegen den Abstieg bezwangen sie auf neutralem Platz in Herzebrock-Clarholz den TuS Langenheide mit 2:0 (0:0).

Vor rund 150 Zuschauern, die Mehrzahl davon aus der Emsstadt, entwickelte sich von Anfang an ein unterhaltsames, flottes Match mit zahlreichen Chancen auf beiden Seiten. Die meisten Torschüsse gab das Team aus Werther ab, die eindeutig hochkarätigeren Möglichkeiten besaß jedoch das Team aus der Wallfahrtsstadt. So tauchten Alexandra Füchtenbusch und Sandra Brambrink bereits vor dem Seitenwechsel jeweils zwei Mal frei vor dem TuS-Torhüterin Anke Stratmann auf, vermochten das Leder jedoch nicht im gegnerischen Kasten unterzubringen.

Landesliga-Relegation: SG Telgte - TuS Langerheide 2:0 1/43 Die Fußballerinnen der SG Telgte haben den Klassenerhalt in der Landesliga geschafft. In der Relegation bezwangen sie in Herzebrock-Clarholz den TuS Langerheide mit 2:0. Foto: Kock

Nachdem SG-Torfrau Catia Rodrigues Santos ihre Farben in der 48. Minute vor einem Rückstand bewahrt hatte, sorgte Füchtenbusch vier Minuten später mit einem Rechtsschuss für die SG-Führung. Langenheide versuchte zwar Druck aufzubauen und kam auch immer mal wieder in Tornähe, aber zwingend waren die Aktionen des TuS im Abschluss selten. Dalina Selimi (83.) hätte Klarheit schaffen können, aber der SG-Anhang musste dann doch bis in die Nachspielzeit warten, ehe Füchtenbusch auf Vorlage von Selimi zum 2:0 vollendete. Der Rest war Jubel und vor allem viel Erleichterung auf Seiten der SG.

So auch bei Coach Sebastian Wende: „Beiden Mannschaften hat man die Nervosität angemerkt, aber wir hatten die größeren Chancen. Ob unser Sieg nun verdient oder unverdient ist, ist mir völlig egal. Ich bin überglücklich, jetzt können wir auch bald unsere ersten Neuzugänge präsentieren. Das war eine anstrengende Saison. Das muss ich nicht noch einmal haben.“

Und auch Spielführerin Alexandra Füchtenbusch fiel ein Stein vom Herzen: „Wir waren schon nervös vor dem Spiel. Es war ja auch bis zum Schlusspfiff spannend. Unser Ziel war es, am Sonntag nicht noch einmal antreten zu müssen. Das wäre der Supergau gewesen. Jetzt können wir am Samstag bei der SG-Gala aus den Vollen schöpfen.“

SG-Frauen: Rodrigues Santos – Mors, Melchert, Curtis – Hellweg (56. Kretzer), Marschall (65. S. Baysal), Laukötter, Acosta Dominguez, Kortmann, Brambrink (76. Selimi) – Füchtenbusch.

Tore: 1:0 Füchtenbusch (52.), 2:0 Füchtenbusch (90.+1).