Den Westfalenliga-Fußballerinnen des BSV Ostbevern ist die Titelverteidigung im Kreispokalwettbewerb nicht gelungen. Sie unterlagen an Christi Himmelfahrt im Finale in Roxel dem Liga-Konkurrenten Wacker Mecklenbeck mit 5:6 nach Elfmeterschießen. In der regulären Spielzeit und in der Verlängerung waren zuvor keine Tore gefallen.

Trotz der Final-Niederlage sind die Blau-Weißen für den Westfalenpokal in der nächsten Saison qualifiziert. Aufgrund der zahlreichen Damenmannschaften im Fußballkreis Münster/Warendorf stehen den heimischen Teams zwei Startplätze im überregionalen FLVW-Wettbewerb zu.