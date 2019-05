Nach 120 Minuten stand es im Kreispokalfinale der Frauen zwischen dem SC Wacker Mecklenbeck und dem BSV Ostbevern immer noch 0:0 – die Entscheidung brachte schließlich die 16. Schützin im Elfmeterschießen. Sarah Zinn verwandelte den letzten Elfmeter und sorgte für großen Jubel beim lila-weißen Anhang. Bei den BSV-Fußballerinnen und Trainer Daniel Stratmann überwog am Ende der Stolz.

Das Spiel begann zäh und ließ im ersten Durchgang jegliche Höhepunkte vermissen. Zwar agierten die Teams jeweils aus einer gut organisierten Defensive heraus, waren aber im Angriff zu kopflos. Ungenaue Pässe und lange Bälle prägten das Spiel auf beiden Seiten. „Das konnte man sich nicht gut anschauen“, befand auch BSV-Trainer Daniel Stratmann. Es sei ein sehr systemgeprägtes Spiel gewesen, in dem jeder auf den Fehler des anderen hoffen musste.

Die zweite Halbzeit hatte mehr zu bieten und Ostbevern startete zunächst besser. Kapitänin Michelle Schlattmann hatte in der 60. Minute die bis dahin beste Gelegenheit der Partie: Ihr Schuss aus 15 Metern von der rechten Strafraumseite knallte gegen den linken Pfosten. Dann übernahm der viertplatzierte Ligakonkurrent das Kommando. Ein Schuss von Verena Funke aus 25 Metern ging ebenfalls an den Pfosten (68.) und Paula Funcke köpfte nur knapp über das Tor (82.).

In der Verlängerung kam Kim Weber für den BSV noch einmal zum Abschluss, ansonsten konzentrierte sich die Stratmann-Elf mit Erfolg auf das Verteidigen.

Im Elfmeterschießen hatte der BSV beim Zwischenstand von 4:4 sogar einen Matchball, doch Laura Glenzki vermochte den fünften Ostbeverner Strafstoß nicht zu verwandeln. Kim Weber und Michelle Schlattmann scheiterten anschließend ebenfalls. Wacker hatte am Ende die besseren Nerven. „Im Großen und Ganzen darf man schon sagen, dass Wacker verdient gewonnen hat. Wir haben 120 Minuten gut dagegengehalten und auch gute Chancen gehabt“, resümierte Daniel Stratmann. Über die Niederlage im Elfmeterschießen sei er daher nur die nächste halbe Stunde traurig: „Alle, die sich dahin stellen, denen gebührt Respekt.“

Nun gehen die BSV-Frauen in die Sommerpause. Am 5. Juli trifft man sich zur ersten Besprechung für die neue Saison und zum leichten Kicken. Am 8. Juli geht‘s dann richtig los.

BSV-Frauen: Kemper – Mahnke, Eichholt, Koenen, Rieping – Lücke (82. Meimann), Schlattmann, Glenzki, Weber – Fipke (67. Kemper) – Mende (65. Biesler)

Elfmeterschießen: 1:0 Eichholt, 1:1 Ibrahimi, 2:1 F. Kemper, 3:1 Rieping, 3:2 Krützmann, 4:2 Biesler, 4:3 Riemann, Glenzki verschießt, 4:4 Selle, 5:4 Koe­nen, 5:5 Bezhaer, Weber schießt drüber, Anne Kemper hält, Schlattmann verschießt, 5:6 Zinn.