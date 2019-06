Traditionell am Mittwoch vor Christi Himmelfahrt fand das beliebte Schnupper-Mixedturnier des TC Ostbevern statt. Rund 30 Vereinsangehörige, darunter viele Neumitglieder, spielten bis in die späten Abendstunden in stets neu formierten Paarungen Mixed oder Doppel. Die Organisatoren Clemens Börger und Klaus Wansing sorgten nach Abschluss der Spiele beim gemeinsamen Grillen für die verdiente Stärkung. „Die Mixedturniere sind ein wichtiger Bestandteil der stetig wachsenden TCO-Familie“, so der Vorsitzende Peter Börsch, der weitere Turniere dieser Art im Laufe der Saison ankündigte.