Einmal Silber und fünfmal Bronze für das Dojo Kamakura

Am Wochenende richtete das Dojo Shimazu aus Greven den fünften regionalen Tomo-Cup für Nachwuchs-Karateka in Nordrhein-Westfalen aus. Unter den rund 50 Startern befanden sich zwölf Kamakura-Sportler. Zur Unterstützung des Turniers wurden Markus Boy Sensei (4. Dan) als Sushin (Hauptkampfrichter) sowie Arndt Fehmer (2. Dan) und Christian Sandmann (2. Dan) als Fukushin (Seitenkampfrichter) und Betreuer der Kamakura-Teilnehmer eingesetzt.

Nach der Kampfrichterbesprechung wurden die ersten Kategorien der Kinder und Jugendlichen von acht bis 14 Jahren vom Gelb- bis zum Violettgurt ausgetragen. Nach einer Pause starteten die Erwachsenen-Kategorien ab 15 Jahren.

Die Karateka des Dojo Kamakura erkämpften sich insgesamt eine Silber- und fünf Bronzemedaillen. Bei den Kindern sorgte Marisa Scholz in der Disziplin Kata (Form) für das erste Edelmetall. Christopher Plura erkämpfte sich sowohl in der Kata als auch im Kumite (Kampf) jeweils den dritten Platz. Bei den Erwachsenen errang Roman Bojarski die Silbermedaille in der Kata und Bronze im Kumite. Olaf Tepe machte den Erfolg des Dojos mit seinem dritten Platz im Kumite komplett. Die übrigen Starter des Dojos – Maxim Bojarski, Sven Laugenbrock, Martin Mausolf, Sarah Amelie Viera Delgado, Alexander Heitmann, Hendrik Heitmann, Bernd Hagedorn, Julia Roters und Lisa Roters – freuten sich ebenfalls über die Erfolge ihrer Mitstreiter.

Dojo-Leiter Markus Boy Sensei (4. Dan) zeigte sich mit seinen Schülern und der Vorbereitung durch die Abteilungsleiter der fünf Trainingsorte im Münsterland zufrieden und freut sich schon auf das traditionelle interne Sommertrainingslager, das bereits in zwei Wochen in Warendorf/Einen stattfindet.

Interessenten sind eingeladen, jederzeit beim Training vorbeizuschauen und sich selbst ein Bild von der Sportart zu machen. Weitere Infos auf der Homepage. www.kamakura-warendorf.de