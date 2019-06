Der Jugendkoordinator der SG Grün-Weiß hatte zusammen mit Trainer Nils Müller von der Tennisschule „TopTen“ die Schnuppertrainings bereits zum vierten Mal organisiert. Neben dem Kennenlernen der Anlage sammelten die Kinder in einer ersten spielerischen Übungseinheit zudem erste Erfahrungen in diesem Sport. Für die Eltern gab es Gelegenheit, sich über den Verein, die Trainingsangebote und die Jugendarbeit zu informieren.

„Mit großem Engagement und sichtbarem Spaß an der Bewegung waren die Kids bei der Sache, sodass viele das Angebot unseres Clubs wahrnehmen wollen, in einer zweiten Phase zunächst bis zu den Sommerferien weiter an den Tennissport herangeführt zu werden“, erklärte Thelen .

Über den Schnuppernachmittag hinaus besteht für alle Kinder und Jugendlichen jederzeit die Möglichkeit, den Tennisclub kennenzulernen oder noch in das Schnupperangebot einzusteigen. Anfragen beantwortet Patrik Thelen unter p.thelen@tennis-telgte.de. Weitere Informationen gibt es auch auf der Vereinshomepage.