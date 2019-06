Altefrohnes „Leeze Team by Tinte ist besser.de“ bleibt im German Cycling Cup (GCC), einer Rennserie für ambitionierte Hobbyfahrer, in der Gesamtwertung vorne. Im Einzelranking hat die Mannschaft aus Münster die Führungsposition verloren, weil der bisherige Erste Daniel Westmattelmann nicht gestartet ist und seine Kollegen nicht weit genug vorne platziert waren.

„Ich hatte hinten heraus einfach nicht den Druck, ein besseres Ergebnis zu erzielen“, sagte Altefrohne. „Eigentlich war ich gut positioniert, konnte auf den letzten 500 Metern aber nicht die Leistung wie sonst bringen.“ In einem harten Hitzerennen auf einem hügeligen Kurs habe vorher im Team alles funktioniert wie geplant. Nachdem eine Ausreißergruppe mit drei Leuten nicht mehr einzuholen war, kämpften die Leeze-Teammitglieder in einem Feld von knapp 40 Fahrern um die Positionen ab Platz vier. „Schade für die Mannschaft, dass es nicht gereicht hat“, so Altefrohne.

Die nächste Station im GCC ist am 23. Juni im thüringischen Schleiz. Am kommenden Samstag nimmt der Telgter in Elsdorf bei Köln an den NRW-Meisterschaften im Einzelzeitfahren über 20 Kilometer teil. Am Sonntag startet er bei einem Amateurrennen in Oberhausen. Am Freitag darauf (14. Juni) sitzt Altefrohne fast vor der Haustür im Sattel: beim Rennen „Rund um die Marktallee“ in Hiltrup.