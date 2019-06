Beste Bedingungen und ein großes Teilnehmerfeld prägten das erste Großereignis dieses Jahres im Golfclub Gut Hahues zu Telgte. Bei strahlendem Wetter lud Neupräsident Toni Fasching am Wochenende zum Präsidentencup ein – und rund 80 Teilnehmer kamen. In zwei Turnieren ging es über 18 Loch im Zählspiel oder nach Stableford. Zusätzlich wurde der Sieger auch über Neun-Loch-Stableford ermittelt.

Nach über sieben Stunden stand der Gewinner des Präsidentencups fest: Heinrich Frielinghaus setzte sich mit 38 Nettopunkten im Stableford an die Spitze, knapp vor Petra Zimmermann und Christiane Schade-Fischer (je 37). Vorjahressiegerin Marita Hanhart überzeugte diesmal mit einer 92er-Runde im Challenge-Cup. Sie gewann über 18-Loch-Zählspiel mit einem Schlag Vorsprung vor Marco Eißing und Toni Fasching.

Über neun Loch wurde besonders hart um die vom Präsidenten bereitgestellten Preise gerungen. Letztlich setzte sich bei Punktgleichheit (je 20 Nettopunkte) Birgit Menzen durch, gefolgt von Hans-Willi Schmitt-Fels und Harald Kirchhoff. Den Nettopreis der Jugend sicherte sich Felix Kirchner mit 34 Nettopunkten.

Bei großartiger Stimmung und festlichem Ambiente überreichten Toni Fasching und seine Ehefrau Elke Pokale und reichlich bestückte Präsentkörbe an die Sieger. Auch die übrigen Teilnehmer kamen beim anschließenden Büfett auf ihre Kosten. Die Resonanz war bei allen sehr positiv, sodass sich jetzt schon viele Golfer den Termin für den Präsidentencup 2020 fest in die Kalender eingetragen haben, so die Organisatoren.