Zu einer Premiere hatte die Turnabteilung des TV Friesen in die Sporthalle der Brüder-Grimm-Schule geladen. Erstmals gab es in Telgte einen inoffiziellen Vergleichskampf im Kürbereich mit den Turnerinnen vom TV Jahn Rheine und dem TV Mesum, bei dem die Friesinnen ihr aktuelles Trainingsniveau auf den Prüfstand stellen. Da nach regulären Wettkampfbedingungen bewertet wurde, konnte möglicher Trainingsbedarf zur Vorbereitung auf die anstehende Hinrunde der Bezirksliga aufgedeckt werden.

Für den TV Friesen ging die aktuelle Kürmannschaft an den Start. Außerdem erprobten sich Maya Snell , Johanna Wallfahrt und Amelia Sokol erstmals unter den inoffiziellen Wettkampfbedingungen im Kürbereich. Insgesamt nahmen 32 Turnerinnen aus den drei Vereinen am Wettkampf teil.

Priska Zülsdorf belegte Platz vier in der Gesamtwertung. Zudem zeigte sie mit 12,60 Punkten die beste Barrenübung aller Teilnehmerinnen. Paula Heske rangierte am Ende auf Platz sechs. Ihr wurde die beste Balkenübung aller Teilnehmerinnen bescheinigt: 12,00 Punkte hatte es dafür gegeben.

Malin Gläser errang Platz neun, Anne Meltz wurde Zehnte in der Gesamtwertung. Maya Snell erturnte sich Rang 13, Johanna Wallfahrt Platz 15 und Amelia Sokol Platz 24. Sonja Frohnrath und Susanne Riesenbeck waren vom TV Friesen als Unparteiische im Einsatz.

„Für die Turnabteilung des TV Friesen Telgte war der Wettkampf war eine logistische Herausforderung, da die vier Geräte Sprung, Barren, Balken und die 12 mal 12 Meter große Bodenfläche aus Platzgründen nicht gleichzeitig in der Halle der Brüder-Grimm-Schule aufgebaut werden konnten“, berichtete das Trainerteam aus der Emsstadt. So wurden zunächst die Ergebnisse an den Geräten Sprung und Barren ermittelt, danach ging es am Balken und Boden weiter.

Hauptorganisatorin Sonja Frohnrath war mit den Ergebnissen der Turnerinnen und dem Ablauf des Tages sehr zufrieden: „Durch den Wettkampf ist klar geworden, an welchen Geräten noch intensiv trainiert werden muss, um optimal auf die Bezirksliga am 16. Juni in Münster-Gievenbeck vorbereitet zu sein.“ Die Reihe der Vergleichswettkämpfe mit den Mannschaften aus Rheine und Mesum soll auch in den kommenden Jahren fortgesetzt werden.