Die Turnabteilung des TV Friesen sucht eine weitere Person zur Unterstützung in der Montagsstunde: Zwischen 16 und 17 Uhr trainieren dann die 6- bis 8-jährigen Turnanfänger unter professioneller Anleitung und lernen die ersten Grundlagen des Turnens kennen. Gesucht wird jemand, der nach den Sommerferien die Übungsleiter zuverlässig und tatkräftig hilft. Turnerfahrung oder ein Trainerschein sind nicht erforderlich, das Alter spielt keine Rolle. Das Anliegen des Trainerteams ist dringend, denn ohne eine weitere Person kann das Turnangebot möglicherweise nicht weiter aufrechterhalten werden. Das Friesen-Training findet außerhalb der Schulferien in der Emsesch-Halle in Telgte statt. Fragen oder Kontakt bitte per E-Mail an: tv-friesen-telgte-turnen@gmx.de