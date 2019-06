Durch die Niederlage in der Relegation ist die SG Telgte eigentlich aus der Tischtennis-Bezirksliga abgestiegen. Jetzt bleibt die Mannschaft aber doch in dieser Klasse. Das Team um Philipp Rust , Marco Althoff und Marc Terwort profitiert vom Aufstiegsverzicht der Fünftvertretung des TTC Münster.

Die Münsteraner wurden Meister in der Bezirksklasse 4 und wären damit direkt aufgestiegen. Weil sie aber nicht eine Klasse höher spielen wollen, wurde ein Platz in der Bezirksliga für die Saison 2019/20 frei. Den nimmt jetzt Telgte ein. „Wir hatten darauf gehofft, dass durch die Hintertür noch etwas möglich wird. Dass es jetzt geklappt hat, freut uns sehr“, strahlt SG-Teamsprecher Ludger Schulze Topphoff. „Wir nehmen eine weitere Saison in der Bezirksliga natürlich gerne an und werden uns rechtzeitig intensiv darauf vorbereiten.“ Der Kader bleibe in seiner bisherigen Besetzung wohl zusammen, erklärt Ludger Schulze Topphoff.

Auch die Fußballer der SG schafften den Klassenerhalt in der Bezirkliga nur, weil ein anderer Verein verzichtete. Germania Horstmar gab seinen freiwilligen Rückzug kurz vor dem Saisonende bekannt und rettete damit den Viertletzten aus Telgte.