Die Partys nach dem umjubelten Aufstieg in die 2. Regionalliga liegen einige Wochen zurück. Die Telgte-Wolbeck Baskets stehen übergangsweise schon wieder auf dem Feld. Die Spielgemeinschaft hat bereits drei Tryouts für potenzielle neue Kräfte angeboten. „Bei uns ist das eher ein offenes Training“, meint Coach Marc Schwanemeier. Das vierte und letzte folgt am kommenden Dienstag (11. Juni).

Der Übungsleiter hofft natürlich, dass nach dem Vorspielen der eine oder andere Korbjäger bei der SG hängen bleibt. Der Oberliga-Meister sucht für alle Positionen. „Mein Wunsch sind vier Neuzugänge. Mal abwarten, ob das klappt“, sagt Schwanemeier. So ist der aktuelle Stand der Personalplanungen: „Wir sind in guten Gesprächen, aber es hat noch keiner fest zugesagt.“

Burrichter fehlt noch länger

Aus dem Aufstiegskader müssen die Baskets in der nächsten Saison auf Rafael Sierra verzichten. Der Aufbauspieler legt ein Auslandssemester ein. Robert Burrichter, der nach einem Kreuzbandriss schon die letzten Partien der Meistersaison verpasst hatte, „wird in diesem Jahr wohl nicht mehr spielen können“, so Schwanemeier. Ansonsten machen voraussichtlich alle weiter. „Ein leichtes Fragezeichen steht aus beruflichen Gründen noch hinter Sebastian König“, erklärt der Trainer. Die Chancen, dass der Kapitän fest im Team bleibt, schätzt Schwanemeier auf beruhigende „80 bis 90 Prozent“.

Die Zusammensetzung der 2. Regionalliga 2 ist noch nicht offiziell, Änderungen sind aber nicht mehr zu erwarten. Überraschungen gibt es auch nicht. Zu der Staffel 2 mit zwölf Vereinen gehören die Absteiger aus der 1. Regionalliga, SVD 49 Dortmund und Accent Baskets Salzkotten, sowie die beiden Aufsteiger BC Soest (Meister Oberliga 3) und Telgte-Wolbeck (Meister Oberliga 4). Die anderen acht Clubs waren schon in der Vorsaison in dieser Klasse vertreten.

„Es wird auf jeden Fall eine richtig harte Liga“, befürchtet Schwanemeier. „Ich glaube, dass sie spielerisch stärker ist als in der letzten Saison – was man so von den anderen Vereinen hört. Es kommen viele Spieler aus höheren Ligen und viele Amerikaner dazu.“

Vorbereitung in zwei Teilen

Um in diesem Haifischbecken nicht gefressen zu werden, starten die Telgte-Wolbeck Baskets frühzeitig in die Saisonvorbereitung. Die ist zweigeteilt. Die erste Phase beginnt noch im Juni und dauert rund vier Wochen. Dann bekommen die Spieler zwei Wochen Pause, für diese Zeit aber auch Hausaufgaben von ihrem Coach. „Ab August werden wir dann wieder gemeinsam trainieren“, blickt Schwanemeier voraus. Die Spielzeit 2019/20 in der 2. Regionalliga beginnt Mitte September. Eine Woche vorher steht mit dem WBV-Pokal bereits das erste Pflichtspiel auf dem Programm.