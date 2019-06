Cross Country Days des RV Ostbevern: Zum Auftakt eine 9,2

Mit einer Geländepferdeprüfung der Klasse A** begannen am Freitagnachmittag die Cross Country Days (CCD) des RV Ostbevern. Bei herrlichem Wetter ging es dabei am Hof Thygs auch um die Qualifikation für das Bundeschampionat in Warendorf.

Die erste Prüfung des internationalen Vielseitigkeitsturniers gewann Niklas Horst vom RV von Nagel Herbern. Seine beeindruckende Vorstellung mit Polartanz bewerteten die Richter mit der Wertnote 9,2. Auf dem zweiten Platz landete Jens Hoffrogge (RV Lippe-Bruch-Gahlen) mit Ibsen und der Wertnote 8,7.

Cross Country Days des RV Ostbevern 1/30 Internationale Vielseitigkeit am Hof Thygs: Auftakt der Cross Country Days (CCD) des RV Ostbevern am 7. Juni 2019. Foto: Ralf Aumüller

Internationale Vielseitigkeit am Hof Thygs: Auftakt der Cross Country Days (CCD) des RV Ostbevern am 7. Juni 2019. Foto: Ralf Aumüller

Internationale Vielseitigkeit am Hof Thygs: Auftakt der Cross Country Days (CCD) des RV Ostbevern am 7. Juni 2019. Foto: Ralf Aumüller

Internationale Vielseitigkeit am Hof Thygs: Auftakt der Cross Country Days (CCD) des RV Ostbevern am 7. Juni 2019. Foto: Ralf Aumüller

Internationale Vielseitigkeit am Hof Thygs: Auftakt der Cross Country Days (CCD) des RV Ostbevern am 7. Juni 2019. Foto: Ralf Aumüller

Internationale Vielseitigkeit am Hof Thygs: Auftakt der Cross Country Days (CCD) des RV Ostbevern am 7. Juni 2019. Foto: Ralf Aumüller

Internationale Vielseitigkeit am Hof Thygs: Auftakt der Cross Country Days (CCD) des RV Ostbevern am 7. Juni 2019. Foto: Ralf Aumüller

Internationale Vielseitigkeit am Hof Thygs: Auftakt der Cross Country Days (CCD) des RV Ostbevern am 7. Juni 2019. Foto: Ralf Aumüller

Internationale Vielseitigkeit am Hof Thygs: Auftakt der Cross Country Days (CCD) des RV Ostbevern am 7. Juni 2019. Foto: Ralf Aumüller

Internationale Vielseitigkeit am Hof Thygs: Auftakt der Cross Country Days (CCD) des RV Ostbevern am 7. Juni 2019. Foto: Ralf Aumüller

Internationale Vielseitigkeit am Hof Thygs: Auftakt der Cross Country Days (CCD) des RV Ostbevern am 7. Juni 2019. Foto: Ralf Aumüller

Internationale Vielseitigkeit am Hof Thygs: Auftakt der Cross Country Days (CCD) des RV Ostbevern am 7. Juni 2019. Foto: Ralf Aumüller

Internationale Vielseitigkeit am Hof Thygs: Auftakt der Cross Country Days (CCD) des RV Ostbevern am 7. Juni 2019. Foto: Ralf Aumüller

Internationale Vielseitigkeit am Hof Thygs: Auftakt der Cross Country Days (CCD) des RV Ostbevern am 7. Juni 2019. Foto: Ralf Aumüller

Internationale Vielseitigkeit am Hof Thygs: Auftakt der Cross Country Days (CCD) des RV Ostbevern am 7. Juni 2019. Foto: Ralf Aumüller

Internationale Vielseitigkeit am Hof Thygs: Auftakt der Cross Country Days (CCD) des RV Ostbevern am 7. Juni 2019. Foto: Ralf Aumüller

Internationale Vielseitigkeit am Hof Thygs: Auftakt der Cross Country Days (CCD) des RV Ostbevern am 7. Juni 2019. Foto: Ralf Aumüller

Internationale Vielseitigkeit am Hof Thygs: Auftakt der Cross Country Days (CCD) des RV Ostbevern am 7. Juni 2019. Foto: Ralf Aumüller

Internationale Vielseitigkeit am Hof Thygs: Auftakt der Cross Country Days (CCD) des RV Ostbevern am 7. Juni 2019. Foto: Ralf Aumüller

Internationale Vielseitigkeit am Hof Thygs: Auftakt der Cross Country Days (CCD) des RV Ostbevern am 7. Juni 2019. Foto: Ralf Aumüller

Internationale Vielseitigkeit am Hof Thygs: Auftakt der Cross Country Days (CCD) des RV Ostbevern am 7. Juni 2019. Foto: Ralf Aumüller

Internationale Vielseitigkeit am Hof Thygs: Auftakt der Cross Country Days (CCD) des RV Ostbevern am 7. Juni 2019. Foto: Ralf Aumüller

Internationale Vielseitigkeit am Hof Thygs: Auftakt der Cross Country Days (CCD) des RV Ostbevern am 7. Juni 2019. Foto: Ralf Aumüller

Internationale Vielseitigkeit am Hof Thygs: Auftakt der Cross Country Days (CCD) des RV Ostbevern am 7. Juni 2019. Foto: Ralf Aumüller

Internationale Vielseitigkeit am Hof Thygs: Auftakt der Cross Country Days (CCD) des RV Ostbevern am 7. Juni 2019. Foto: Ralf Aumüller

Internationale Vielseitigkeit am Hof Thygs: Auftakt der Cross Country Days (CCD) des RV Ostbevern am 7. Juni 2019. Foto: Ralf Aumüller

Internationale Vielseitigkeit am Hof Thygs: Auftakt der Cross Country Days (CCD) des RV Ostbevern am 7. Juni 2019. Foto: Ralf Aumüller

Internationale Vielseitigkeit am Hof Thygs: Auftakt der Cross Country Days (CCD) des RV Ostbevern am 7. Juni 2019. Foto: Ralf Aumüller

Internationale Vielseitigkeit am Hof Thygs: Auftakt der Cross Country Days (CCD) des RV Ostbevern am 7. Juni 2019. Foto: Ralf Aumüller

Internationale Vielseitigkeit am Hof Thygs: Auftakt der Cross Country Days (CCD) des RV Ostbevern am 7. Juni 2019. Foto: Ralf Aumüller

Dritte wurde Camilla Vreden (RFV Bad Honnef) mit Quruba (Wertnote 8,6). Als Sechste platzierte sich Sabine Schulze Beckendorf vom RFV Gustav Rau Westbevern mit Primabella. Das Paar bekam eine 8,4.

Die Cross Country Days werden am Samstag ab 8 Uhr bis zum Nachmittag mit den Dressur- und Springprüfungen auf der RVO-Anlage in Überwasser fortgesetzt. Am Sonntag fallen im Gelände am Hof Thygs ab 8.30 Uhr bis zum späten Nachmittag die Entscheidungen.