Robert Salomon kann gut quatschen. Und er ist ein lustiger Typ. Auf die Frage, warum er in die Legendenauswahl der SG Telgte berufen wurde, antwortet er spontan: „Ich vermute, weil die gewinnen wollen.“ Das hat der 35-Jährige natürlich nicht ernst gemeint. Eigentlich gehört er gar nicht in diese Truppe verdienter SG-Größen aus den vergangenen 25 Jahren, die am 19. Juni (Mittwoch, 19 Uhr, Takko-Stadion) gegen die Traditionsmannschaft von Borussia Dortmund kickt.

Salomon hat sich im SG-Trikot nicht gerade unsterblich gemacht. Zwar ist er dem Verein seit der E-Jugend treu geblieben, hat bei den Senioren aber erst in der dritten und dann in der zweiten Mannschaft gespielt – nie in der ersten. Heute hält er sich bei den Altherren fit. Die Organisatoren des Oldie-Matches wollten eben auch einen eingefleischten Borussen-Anhänger in ihren Reihen haben, und da haben sie mit Robert Salomon garantiert keinen Falschen erwischt.

„ Wir haben nichts ausgelassen. Wir haben nichts ausgelassen. “ Robert Salomon

„Beknien musste ich niemanden, um dabei zu sein. Es ist ja bekannt, dass ich großer BVB-Fan bin“, sagt der Elektriker. Sein Onkel hat ihn infiziert. Seit seinem sechsten Lebensjahr schlägt sein Herz für Schwarz-Gelb. Seit 2001 geht Salomon regelmäßig ins Stadion. Erst nur in Dortmund, dann auch auswärts. Er besuchte sogar Trainingslager. „Das war schon intensiv, wir haben nichts ausgelassen“, sagt er.

Nach Malaga und Donezk

Die Liebe zum Club gipfelte in der Saison 2012/13 in Dauerreisen in allen Wettbewerben. Die 34 Bundesliga-Spiele, DFB-Pokal und alle 13 Partien in der Champions-League – Salomon war immer vor Ort. In der europäischen Königsklasse ist er den Dortmundern zum Beispiel nach Madrid, nach Donezk in der Ukraine, nach Malaga und nach London zum Finale gegen Bayern München (1:2) hinterhergejettet. Heute sagt er: „Die Freunde, die ich über den Fußball und die Reisen gefunden habe, sind unbezahlbar.“

Die wilden Zeiten sind vorbei

Als seine Frau die erste Tochter bekommen hat, wurde Salomon ruhiger. Dann folgten der Hausbau, die zweite Tochter und noch ein Sohn. Logisch, dass die wilden Zeiten vorbei sind. „Heute mache ich nur noch die Heimspiele und ausgewählte Auswärtsfahrten“, erklärt der Telgter.

Ein Jahrhundert-Tor

Die Legendenauswahl der SG trainiert einmal pro Woche. Salomon reicht das nicht, er arbeitet zusätzlich noch an seiner Fitness. Völlig entspannt gehe er in das große Spiel, sagt der Stürmer. Genießen wolle er den Abend. „Die SG Telgte und Borussia Dortmund sind die beiden Vereine meines Lebens. Ich bin dankbar für diese Chance.“ Wenn er dann einige Minuten Einsatzzeit bekommt, „will ich richtig stehen. Meine Mission zum 100-Jährigen der SG ist, ein Jahrhundert-Tor zu schießen.“ Robert Salomon schmunzelt: „Wenn man noch keine Legende ist, kann man ja noch eine werden.“