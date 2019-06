Linn Zepke vom RFV Gustav Rau Westbevern ist neue Kreismeisterin der Vielseitigkeit. Bei den Titelkämpfen im Rahmen der Cross Country Days auf dem Hof Thygs in Ostbevern war die 14 Jahre alte Reitsportlerin mit Betty Boo in allen drei Disziplinen am konstantesten und hatte am Ende 32,50 Punkte. Damit gewann Zepke auch die Gesamtwertung der Vielseitigkeitsprüfung der Klasse A** für Reiter aus dem Kreis Warendorf und dem Kreisreiterverband Münster vor Emily Roberg (RC St. Mauritz Münster) mit Sandro und Carolin Cordes (RFV Telgte-Lauheide) mit Lakoste.

In der Wertung der Kreismeisterschaft nahm Cordes Rang zwei ein, Lisa-Marie Förster (RFV Ahlen) wurde mit Chippie Dritte. Auf dem Podium strahlten die Drei auch ohne Medaillen und Schärpen – die waren in der Vitrine verwahrt worden.

Cross Country Days des RV Ostbevern 1/62 Vielseitigkeitsturnier des RV Ostbevern: Cross Country Days am Hof Thygs. Foto: R. Penno

Trotzdem lieferten sich die jungen Reiterinnen und Reiter einen spannenden Dreikampf im Viereck, im Springparcours und im Gelände. Förster hatte in der Dressur vorgelegt und ging als Führende vor Zepke und Cordes ins Springen. Bei allen Drei fiel jeweils eine Stange, so konnte die Konkurrenz wieder etwas an Boden gutmachen.

Entscheidend war die Geländeprüfung: Nele Kuberek (RV St. Georg Saerbeck) und Nouveaute de Van trafen die Bestzeit am genauesten und sprangen damit auf den vierten Gesamtrang. Zepke reichte Platz 13 im Gelände, um sich den Sieg und den Kreistitel zu sichern. Förster musste wegen Zeitfehlern Rang zwei hergeben und Cordes den Vortritt lassen.

Auf den weiteren Plätzen der Kreismeisterschaft reihten sich Wenke Kohl (PSV Wessenhorst), Loris Barenbrock (Telgte-Lauheide) und Lioba Kruth (RV Rinkerode) ein.