Am Pfingstmontag war Patrick Altefrohne erkältet. Zwei Tage nimmt sich der Telgter Zeit zum Regenerieren. Die hätte er vermutlich auch ohne Schnupfen und Halsschmerzen gut gebrauchen können. Am Wochenende wurde er in zwei Rennen mit extrem hohem Tempo gefordert.

In Elsdorf bei Köln, direkt am Hambacher Forst, startete Altefrohne am Samstag bei den NRW-Meisterschaften im Einzelzeitfahren über 20 Kilometer. „Die Kulisse war interessant. Während des Rennens habe ich davon aber nichts wahrgenommen“, berichtet der Hobbyradler. Bei seinem ersten Wettkampf 2019 in dieser Disziplin hatte er mit böigem, starkem Wind zu kämpfen. „Auf dem Rad war das ganz gut zu kontrollieren. Aber man hat sich schon mal gefragt, was los ist, als man nur 30 auf dem Tacho stehen hatte“, schmunzelt der Emsstädter angesichts des teilweise heftigen Gegenwindes. Mit 27 Minuten und sieben Sekunden sowie einem Schnitt von 44,3 Stundenkilometern belegte er den 14. Platz bei den Landesmeisterschaften und insgesamt Rang 30 – also einen guten Mittelfeldplatz.

„Ich habe auf jeden Fall noch Luft nach oben, habe aber auch gerade erst angefangen mit dem Zeitfahr-Training für diese Saison“, so Altefrohne. „Mir macht diese Disziplin Spaß.“

Flucht nach vorne

Am Sonntag ging es für den Telgter und sechs Kollegen vom „Leeze Team by Tinte ist besser.de“ aus Münster bei einem Amateurrennen in Oberhausen über 50 Kilometer. Auch dort stand am Ende ein 44-er-Schnitt auf der Uhr. „Wir hatten uns vorgenommen, offensiv zu fahren. Das haben wir auch gut hinbekommen. Wir haben gut zusammengearbeitet und immer die Flucht nach vorne gesucht“, betont Altefrohne.

Jetzt kommt Hiltrup

Mit einem Podiumsplatz wurde das aber nicht belohnt. Als bester Leeze-Fahrer kam Julian Horstmann als Vierter über die Ziellinie. Altefrohne konnte ihm lange helfen, „am Ende war der Ofen aus“. Zehn Kilometer lang war Altefrohne mit einem Konkurrenten aus Gütersloh an der Spitze gefahren, ehe das Feld rund zehn Kilometer vor dem Ziel wieder aufgeholt hatte.

Jetzt kuriert Patrick Altefrohne seine Erkältung aus, dann freut er sich auf „Rund um die Marktallee“ am kommenden Freitag in Hiltrup. „Bei uns im Team fahren viele Münsteraner. Das wird für uns ein ganz besonderes Rennen. Wir haben uns viel vorgenommen.“