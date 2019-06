Viele Jahre ist Stefan Klotz zigtausende Kilometer für seinen Sport gefahren. „Irgendwie war der Volleyball auch immer ein Erholungsfaktor“, sagt der 43-jährige Sport- und Biologie-Lehrer an der Werner-von-Siemens-Gesamtschule in Königsborn. Das Kilometerschrubben von seinem Wohnort Holzwickede zum Training und Spiel in Ostbevern hat ein Ende. Nach neun Jahren nimmt er Abschied vom BSV-Volleyball.

Alles begann 2010, als Dominik Münch ihn fragte, ob er als Co-Trainer der ersten Damenmannschaft einsteigen möchte. Er wollte und hat seine Zusage bis heute nicht bereut. Ein Westdeutscher Meistertitel und zahlreiche Teilnahmen an Deutschen Meisterschaften schlossen sich mit den Nachwuchstalenten an. „Es war ein Highlight, in diese großen Bereiche hineinzuschauen. Das konnte ich mir vorher gar nicht vorstellen. Und zum Abschluss dann noch einmal die U 20-DM in Paderborn“, blickt „Klötzchen“ noch einmal zurück. „Wir sind überrollt worden.“

2013 spezialisierte er sich weitgehend auf den Beachvolleyball. Lea Dreckmann und Lena Ottens gewannen unter seiner Regie den Bundespokal in Damp an der Ostsee. „Es war unglaublich zeitaufwendig. Wir haben drei Mal in der Woche im Sand trainiert. Damals passte das noch in meinen Stundenplan als Referendar. Lea und Lena haben nahezu jedes Turnier gespielt. Es war ein Traum. Ich hätte es gerne noch einmal gemacht, aber wir haben nie wieder diesen Rhythmus hinbekommen“, so Klotz weiter.

Nun ist also Schluss mit dem Trainerdasein. Und was kommt stattdessen? „Ich habe noch keine Pläne. In der Schule steht erst einmal das Abi an, dann der Abschluss meiner zehnten Klasse. Ich komme auch sehr gut ohne Volleyball aus. Ich werde viel Fahrrad fahren, laufen, grillen und Leute um mich haben. In den Sommerferien geht es in die Alpen zum Wandern“, berichtet der begeisterte Sportler von Vorhaben für die nahe Zukunft. Und wird man ihn im Herbst wieder bei Spielen der BSV-Volleyballerinnen in der Beverhalle sehen? „Bis September ist es noch weit hin“, so seine ausweichende Antwort. Aber er gesteht auch: „Es wird mir fehlen.“