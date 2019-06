Beim dreitägigen Pfingstturnier in Vreschen-Bokel ritt Heike Ingebrand erstmalig den elfjährigen Fine Design. Für den überzeugenden Auftritt im Kurz-Grand-Prix wurde das Paar mit 68,488 Prozentpunkten und Platz eins belohnt. Gleichzeitig hatte sich die Ostbevernerin damit für den Grand Prix am folgenden Tag qualifiziert. Auch hier präsentierte sich Fine Design in der ersten Prüfung mit Piaff und Passage sowie Einer- und Zweigaloppwechseln so gut, dass 68,988 Prozentpunkte wiederum zum obersten Podestplatz ausreichten. Theresa und Franziska Vosskötter waren beim Pfingstturnier ebenfalls erfolgreich. Theresa Vosskötter stellte erstmals Rubikon in einem Kurz-Grand-Prix vor und errang nach einem harmonischen Auftritt auf Anhieb Rang vier. Tags drauf sprang in einer Inter-B-Prüfung Platz drei heraus. Franziska Vosskötter ritt mit Dark Infinity in einer S-Dressur auf Rang zwei. In den folgenden beiden Tagen sprangen noch zwei weitere zweite Plätze heraus, unter anderem in einem Prix St. George. Unter dem Strich freuten sich alle drei Amazonen aus der Bevergemeinde über ein erfolgreiches Wochenende.