Gleich zwei Turniersiege errangen die U 8/1-Junioren des BSV Ostbevern am zurückliegenden Wochenende. Beim 35. Pfingstturnier in Riesenbeck bezwangen die Schützlinge der Trainer Andreas Schepers, Andre Vogt und Atanas Mushev in den Gruppenspielen den SC Spelle Venhaus mit 7:0, Teuto Riesenbeck mit 6:0 sowie Stella Bevergern mit 4:0. Im Halbfinale gab‘s einen 3:1-Erfolg nach Neunmeterschießen gegen Arminia Ibbenbüren. Im Finale feierten sie einen 1:0-Erfolg gegen den VfL Eintracht Mettingen. Beim Schwege-Cup folgten dann vier Dreier gegen den VfR Voxtrup (4:3), TuS Hilter (4:0), die Warendorfer SU (4:0) und BW Schwege (11:0), womit die Blau-Weißen ohne Punktverlust den Turniersieg einfuhren.