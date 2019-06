Fahrsportlerin Janina Diemers blickt auf ein erfolgreiches Pfingstwochenende zurück. Bei vier Starts im Alt-Bürener Land brachte sie vier Platzierungen mit in ihren Wohnort Westbevern. Bei der gut organisierten Veranstaltung gewann sie die Dressur und die kombinierte Wertung der Pony-Zweispänner der Klasse M. Im Hindernisfahren und der Geländeprüfung belegte sie den vierten Platz.

Angespannt hatte sie ihre Welsch-B-Ponys Doctor Pino, Equus Donovan und Ysselvliedts Golden Eye. Beifahrer war wie immer ihr Vater und Trainer Guido Lengermann.

Aufgrund dieser Erfolge wurde Janina Diemers vom Landestrainer für die Deutschen Jugendmeisterschaften (DJM) auf der Olympia-Anlage in München-Riem nominiert. Es ist ihre letzte Teilnahme, da sie im nächsten Jahr die Altersgrenze überschreitet. Seit 2010 konnte sie jedes Jahr an der DJM teilnehmen.

Ausschlaggebend für die Nominierung waren die konstant guten Leistungen in der bisherigen Saison mit 14 Starts, bei denen sie zwölf Platzierungen einfuhr. Bei den westfälischen Meisterschaften in Südlohn-Oeding reichte es in der Klasse M zum fünften Platz in der kombinierten Wertung. Bei den Kreismeisterschaften in Riesenbeck errang sie – wie im Vorjahr – den Vizekreismeistertitel.

Die deutschen Jugendmeisterschaften finden im Juli statt. Als Vorbereitung hierfür ist das Turnier in Vadrup auf Fahrsportgelände Schulze Hobbeling vom 28. bis 30. Juni eingeplant. Auch wenn sie für den Reit- und Fahrverein St. Martin Greven-Bockholt startet, ist der Wettbewerb in Westbevern immer etwas Besonderes für sie. Vor heimischen Publikum möchte sie wieder gute Leistungen zeigen.

Vom 10. bis 14. Juli geht es dann nach München. Hier gilt es, den elften Platz aus dem Vorjahr zu verbessern. Zusätzlich zum normalen Training muss hier noch das Vormustern in den Trainingsplan aufgenommen werden, da diese Prüfung nur auf der DJM stattfindet. Also stehen Fahrsportlerin Janina Diemers und Trainer Guido Lengermann in den kommenden Wochen noch viel Arbeit bevor.