Fußball-Drittligist Preußen Münster testet am 10. Juli (Mittwoch) in Telgte gegen Drittliga-Absteiger Fortuna Köln . Das Vorbereitungsmatch wird um 18.30 Uhr im Takko-Stadion angepfiffen. „Das ist ein interessanter Gegner für die Preußen und ein Spiel mit viel Lokalkolorit“, erklärte am Donnerstag SG-Abteilungsleiter Jochen Enste. Im Juli 2018 spielten die Preußen in Telgte 3:3 gegen den SC Verl (Foto). Ein ausführlicher Bericht über die Partie gegen Fortuna Köln folgt.