Nach dem Jahresplan des Kreisreiterverbandes Warendorf sollte dieses Turnier eigentlich erst in 14 Tagen beginnen. Da der RV Oelde aufgrund der Errichtung eines neuen Sandspringplatzes jedoch auf die Ausrichtung seiner traditionellen Pferdeleistungsschau zu diesem Zeitpunkt verzichtet hat, ist der RFV Warendorf mit seinem Sommerturnier auf der Reitanlage in der Bauerschaft Dackmar eingesprungen.

Für die 34 Prüfungen hat es rund 1200 Nennungen gegeben. Am heutigen Freitag werden junge Pferde vorgestellt – zunächst auf A-Basis und dann über die Prüfungen der Klasse L bis zum mittelschweren Bereich. Höhepunkt ist die Springpferdeprüfung der Klasse M*, die um 15 Uhr beginnt. In der Reithalle nebenan werden die jungen Dressurpferde auf A- und L-Niveau vorgestellt.

Am Samstag rückt das Stafetten-Zeitspringen um 15.30 Uhr in den Fokus, das über E-, A- und L-Hindernisse führt. Dem schließen sich das Stilspringen und die Punktespringprüfung jeweils im mittelschweren Bereich an. In der Reithalle stehen parallel die Dressurreiter- und die Dressurprüfung der Klasse L auf der Zeittafel.

Bei den M-Springen des Sonntags, das zweite mit einer Siegerrunde ausgeschrieben, verabschieden sich die Springsportler von einem Teil ihrer Fan-Schar. Sie haben am Nachmittag nebenan starke Konkurrenz: In der Reithalle sind der Führzügelwettbewerb und Reiterwettbewerb angesetzt.

Zu gewinnen gibt es diesmal auch den Sonderehrenpreis „Fair geht vor“: In einer Prüfung des Turniers wird diese Auszeichnung für besonders fairen Umgang mit dem Pferd, den Konkurrenten und den Turnierhelfern vergeben. Eine Jury aus jugendlichen Vereinsmitgliedern beobachtet die Teilnehmer und kürt den Gewinner nach der offiziellen Siegerehrung der Prüfung. In welcher Prüfung der Preis vergeben wird, bleibt noch geheim.