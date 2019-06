Bei Torwartleistungen kennt Daniel Stratmann sich besonders gut aus. Der Trainer der BSV-Fußballerinnen stand schließlich lange Jahre selbst im Kasten. Sein Urteil über Sophia Lenz lautet: „Sie ist eine sehr gute Torhüterin und passt auch menschlich in unsere Strukturen. Ich bin optimistisch, dass sie ein zusätzlicher Sicherheitsfaktor in der Abwehr wird.“ Die 19-Jährige wechselt zur neuen Saison von der Warendorfer SU nach Ostbevern in die Westfalenliga.

Lenz ist Neuzugang Nummer drei bei den Blau-Weißen. Vom Regionalliga-Absteiger aus Warendorf, der auseinanderzufallen droht, kommt auch Mittelfeldspielerin Kristina Markfort. Zudem ist Offensivakteurin Lena Biesler ins Beverstadion zurückgekehrt.

Lenz schließt die Lücke, die durch den längerfristigen Ausfall von Nina Potthoff entstanden ist. Wann die bisherige Nummer eins nach ihrem Kreuzbandriss wieder einsteigt, ist offen. Stratmann plant 2019 nicht mehr mit ihr. Lenz, in der ersten WSU-Mannschaft die zweite Keeperin, kämpft mit Anne Kemper um den Platz zwischen den Pfosten. Mit zwei, drei weiteren potenziellen Neuzugängen sei der BSV noch in Gesprächen, erklärt Stratmann.

Zwei Spielerinnen haben Ostbevern verlassen. Sarah Fipke wechselt zum Landesligisten SG Telgte. Zoe Gismann zieht es nach Münster, voraussichtlich zu einem Kreisligisten, so Stratmann. Auf Kira Lücke muss der Westfalenligist mindestens ein halbes Jahr lang verzichten. „Sie wird ihr Jura-Studium beenden, ihr Spielerinnenpass bleibt aber bei uns“, sagt der Coach.