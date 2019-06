Odonkor, Mill, Rummenigge und Heinrich spielen in Telgte

Mit einem einzigen Sprint an der Außenlinie hat sich David Odonkor einen Platz in den Geschichtsbüchern des deutschen Fußballs gesichert. Wer die Szene sieht, als der pfeilschnelle Einwechselspieler mit der Nummer 22 im Vorrundenspiel der Weltmeisterschaft 2006 gegen Polen losspurtet und die Vorlage liefert für das 1:0 von Oliver Neuville, bekommt heute noch eine Gänsehaut. Das Siegtor in der Nachspielzeit in Dortmund gilt als Initialzündung für das Sommermärchen.

Odonkor musste seine Karriere verletzungsbedingt früh beenden. Wer wissen will, wie es aktuell um die Spritzigkeit des ehemaligen Nationalspielers bestellt ist, hat dazu am Mittwoch (19. Juni) im Takko-Stadion Gelegenheit. Um 19 Uhr kickt die Traditionsmannschaft von Borussia Dortmund gegen eine Legendenauswahl der SG Telgte.

Breitzke und Federico

16 Spieler umfasst der Kader, den Teamchef Günter Kutowski zusammengestellt hat. Antonio da Silva hat wegen einer Verletzung abgesagt. Einige Namen sind nur schwarz-gelben Insidern bekannt, sie haben nie in der Bundesliga gespielt. Dafür laufen neben Odonkor Altstars wie Michael Rummenigge, Frank Mill und Jörg Heinrich auf. Auch Günter Breitzke, Giovanni Federico oder Uwe Grauer sind jedem Fan ein Begriff. Außerdem gehören zum Borussen-Aufgebot Torwart Jörg Kühl, Tim Gutberlet, Lars Müller, Sascha Rammel, Sebastian Hille, Patrick Njambe, Peter Vogt und Frank Burmann.

„Wir müssen immer schauen, wer zur Verfügung steht. Wegen Urlaub oder beruflicher Termine ist das nicht immer leicht“, erklärt „Kutte“ Kutowski. Die Traditionstruppe tritt am heutigen Samstag in Hörstel gegen Stella Bevergern an und am nächsten Samstag in Freudenberg gegen den TuS Wilsndorf. Die Telgter haben Glück: „David Odonkor bestreitet sein erstes Spiel für uns in diesem Jahr, Michael Rummenigge macht nur ein oder zwei Spiele in der Saison“, so Kutowski. Er betont: „Die fußballerische Qualität ist bei unseren Spielern noch da. So schnell wie früher sind sie aber nicht mehr.“ Odonkor ist mit 35 Jahren der Jüngste bei den Dortmundern, Mill mit 60 Jahren der Älteste.

Kutowski hat im vergangenen Jahr in Telgte das Freundschaftsspiel zwischen Preußen Münster und dem SC Verl (3:3) gesehen. „Beruflich bedingt“, sagt der Spielerberater. Am Mittwoch steht er an der Außenlinie. „Die Mannschaft ist nicht trainierbar“, lacht der ehemalige Abwehrkämpfer, der mit dem BVB den DFB-Pokal und zwei Mal die Meisterschale holte. „Wir spielen immer in einer anderen Besetzung. Es geht darum, eine gewisse Ordnung auf dem Platz zu haben. Ansonsten lasse ich den Jungs freie Hand.“

Kutowski betont: „Alle sollen Spaß haben, wir wollen den Leuten etwas bieten.“ Nur Hacke, Spitze werden die Schwarz-Gelben aber auch nicht spielen. Der Teamchef weiß: „Der Ehrgeiz ist noch da. Den meisten Spaß haben wir, wenn wir gewinnen.“