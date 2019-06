Die A-Junioren der SG Telgte haben am vorletzten Spieltag den ersten Matchball auf die Meisterschaft in der Leistungsliga vergeben. Der Tabellenführer verlor am Sonntag bei Verfolger Westfalia Kinderhaus mit 0:2 (0:1). Zum Saisonabschluss gastieren die Telgter beim Siebten TuS Ascheberg und Kinderhaus beim Achten JSG Freckenhorst/Hoetmar. Die U 19 der SG hat noch einen Punkt Vorsprung. Mit einem Sieg in Ascheberg holt sie definitiv den Titel und steigt direkt in die Bezirksliga auf.

„Das war ex­trem bitter, am Ende aber leider auch verdient“, sagte SG-Trainer Raphael Quenkert nach der zweiten Niederlage in dieser Saison. Kinderhaus ging schon nach 15 Sekunden nach einem Fehler der Gäste in Führung. Das Spiel war ausgeglichen, beide Teams hatten Chancen. Die besten für Telgte vergaben Moritz Koch und Melake Welady Abadi. Am Ende stellte die SG auf Dreierkette um und ging ins Risiko, schaffte aber nicht mehr das 1:1. In der dritten Minute der Nachspielzeit machte Kinderhaus mit dem 2:0 alles klar.