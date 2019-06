Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern sind in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Jetzt hat der Verein auch wieder einen Drittligisten. Die Kegler gehen in der Saison 2019/20 in der NRW-Liga auf die Bahnen – als neue Spielgemeinschaft mit Gütersloh. So hoch haben die Ostbeverner noch nie gekegelt. Der offizielle Name nach dem Zusammenschluss für den Spielbetrieb lautet SpG Ostbevern-Gütersloh.

Den Aufstieg in die dritthöchste deutsche Klasse hatte der BSV auf sportlichem Wege knapp verpasst. Der Meister der Regionsliga Westfalen verlor im Mai in Mülheim den direkten Vergleich mit der Sport-Union Annen, dem Meister der anderen Staffel. Jetzt geht es als Spielgemeinschaft doch nach oben.

Anfrage aus Gütersloh

„Es gibt diese Möglichkeit, weil immer mehr Vereine Personalprobleme haben“, erklärt Christoph Nowag . Die Gütersloher, die als KV Gütersloh-Rheda den vierten Platz in der NRW-Liga belegten, „haben angefragt, weil vier von sechs Spielern weggegangen sind“, so der BSV-Abteilungsleiter. Ostbevern stellt künftig vier von sechs Akteuren – mindestens.

Heimspiele im Eastside

Zum Kader gehören weiterhin alle sechs Blau-Weißen: Marc Schelhove, Nowag, Michael Hornig, Markus Czauderna, Martin Börschmann und Nico Hornig. „Gütersloh hat angeboten, immer mit ein oder zwei Spielern auszuhelfen. Wir sind dann flexibler“, erläutert Nowag. Nicht ausgeschlossen, dass die Truppe auch mal mit sechs BSV-Leuten antritt. Die Heimspiele trägt sie allesamt in Ostbevern im Eastside aus.

Eine Spielgemeinschaft ist immer auf ein Jahr begrenzt und muss dann neu beantragt werden. „Wir warten mal ab, wie das eine Jahr läuft“, sagt der Abteilungschef. „Wir freuen uns darauf, auch wenn wir sicherlich die eine oder andere Klatsche bekommen werden. Wir sammeln auf jeden Fall Erfahrungen. Unser Ziel ist der Klassenerhalt.“ Die Mannschaft muss unter anderem nach Düsseldorf und Remscheid, Gelsenkirchen, Herne und Herford fahren. Sollte sich die SpG Ostbevern-Gütersloh nach einer Saison wieder auflösen, „haben wir das Startrecht, weil wir den Großteil der Mannschaft stellen“, betont Nowag.

Die Spielgemeinschaft gilt für alle Teams beider Vereine. Die SpG II (Regionsliga Westfalen) besteht aus Gütersloher Keglern und spielt auch in Ostwestfalen. Die SpG III (Oberliga) setzt sich aus dem bisherigen zweiten BSV-Team zusammen und spielt in Ostbevern. Die SpG-Vierte wird von den Güterslohern gestellt und die SpG-Fünfte wiederum vom BSV.