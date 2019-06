Die Damen 40 der SG Grün-Weiß Telgte, Tabellenführer in der Münsterlandliga, gewannen gegen die TG Münster mit 7:2. Der fünfte Sieg im fünften Spiel fiel knapper aus, als es das Ergebnis aussagt.

In den Einzeln gewannen Anja Schlenker (10:6) und Jutta Podeswa (10:5) erst im Match-Tiebreak. In zwei Sätzen behaupteten sich Susanne Borkmann, Britta Schönhofen und Melanie Westhues. Ingeborg Vornhusen verlor hauchdünn mit 7:5, 2:6, 9:11. Mit der 5:1-Führung war nach den Einzeln schon alles entschieden. In den Doppeln siegten Vornhusen/Schönhofen im Match-Tiebreak und Westhues/Podeswa in zwei Sätzen. Conny Meyer/Conny Grothaus verloren knapp.