Premiere geglückt: 60 Lauftreff-Läufer des TV Friesen starteten beim Hoffnungslauf für Kinder in Not der „Aktion Kleiner Prinz“ in Warendorf. Damit gehörten die Telgter zu den teilnehmerstärksten Gruppen der Veranstaltung – und trugen dazu bei, dass mit knapp 19 500 Euro eine Rekordsumme bei dem Spendenlauf erzielt wurde. Etwa 500 Euro davon hatten allein die Telgter erlaufen, einige spendeten zusätzlich Geld für den guten Zweck oder hatten zusätzliche Sponsoren gewonnen, um die Hilfsorganisation zu unterstützen.

Erstmals hatten die Initiatoren, Abteilungsleiter Mirco Borgmann sowie die beiden Lauftreffleiter Bettina Worch und Franz-Josef Wewer, sämtliche Laufkursteilnehmer und Abteilungsleiter zur Teilnahme an dieser Laufveranstaltung motivieren können. „Helfen kann so einfach sein“, lautete das Motto. Für jeden zurückgelegten Kilometer gab es einen Euro für die „Aktion Kleiner Prinz“. „Egal ob sechs Kilometer oder 18 – jeder darf am Ende stolz sein“, sagte Borgmann, der sich über die starke Resonanz freute. „So viele Teilnehmer, das macht mich einfach glücklich.“ Es war das erste Mal, dass der gesamte Laufkurs bei dieser Veranstaltung mit von der Partie war.

Eine der 14 ehrenamtlichen Übungsleiter des TV Friesen, die die fünf Gruppen rund um den Emssee begleiteten, ist Heike Rüberg. Sie hatte sich für diesen Tag extra Urlaub genommen. „Das war ein tolles Event. Im nächsten Jahr bin ich wieder mit dabei“, stellte sie fest. Dass es eine Neuauflage geben wird, das stand auch für das Organisatoren-Trio schon während der Rückfahrt fest.