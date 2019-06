Erstmals zwei Benefizpartner beim Kleine-Helden-Turnier

Am morgigen Donnerstag startet die 13. Auflage der Telgter Erfolgsstory „Kleine Helden – große Taten“. Bis Sonntag nehmen rund 150 Fußball-Mannschaften mit etwa 1500 Mädchen und Jungen das Takko-Stadion ein, um auf vier Plätzen in insgesamt 18 Turnieren für einen guten Zweck zu kicken. Der Reinerlös dieser Veranstaltung wird in diesem Jahr erstmalig zwei Benefizpartnern zugutekommen: „Sternenland“ und „Kinderkrebshilfe Münster“. Beide Vereine sind mit einem Infostand während der Turniertage vor Ort vertreten.

Das Turnier, das vom Verein „Kleine Helden“ mit Unterstützung der SG Telgte ausgerichtet wird, hat bei vielen auswärtigen Clubs einen festen Platz in der Jahresplanung. Den Auftakt machen am Donnerstagmorgen die Mädchenmannschaften in den Altersklassen U 9, U 11 und U 13. Die SG ist mit insgesamt fünf Teams vertreten. Parallel steht wieder ein integratives Turnier mit sechs Teams auf dem Programm: die Alexianer Werkstätten (zwei Mannschaften), Westfalenfleiß, die Freckenhorster Werkstätten, die SG-Altherren und eine Auswahl des Kleine-Helden-Orga-Teams. Das erhält prominente Unterstützung durch Bürgermeister Wolfgang Pieper, teilt der Veranstalter mit.

Auftritt auf der Bühne

Nachmittags spielen die U 11-Junioren, am Freitagabend folgen ab 17.30 die D-Junioren mit den Flutlicht-Turnieren bis etwa 22 Uhr. Am Samstag spielen vormittags die U 10-Teams und nachmittags die Junioren der U 9. Am Sonntag haben die jüngsten Kicker der U 6 und U 7 ihren großen Auftritt. Clown Ati wird sich am späten Vormittag zunächst unter die Leute mischen, um dann gegen 12 Uhr sein Programm auf der Bühne zu präsentieren.

Trikots von Schalke und Gladbach

Jede Siegermannschaft darf zu lauter Musik auf die Bühne zur Preisverleihung. Wie in den vergangenen beiden Jahren bekommt jedes teilnehmende Kind ein Armband als Erinnerung an dieses Turnier, betonen Kleine-Helden-Chef Achim Sprafke und SG-Jugendobmann Ralf Wiesdorf. Bei einer Tombola gibt es am Sonntag viele Preise zu gewinnen, darunter einen Bollerwagen und handsignierte Trikots von Topvereinen wie Schalke 04, Borussia Mönchengladbach oder Arminia Bielefeld. Der Hauptgewinn ist ein Gutschein für einen Rundflug über Telgte.

Verkehrskonzept

„Auch in diesem Jahr soll das bewährte Verkehrskonzept wieder umgesetzt werden“, erklären Sprafke und Wiesdorf. Der Parkplatz am Takko-Stadion steht vorrangig den Schwimmbadbesuchern zur Verfügung. Abreisende Fahrzeuge werden über den Waldweg auf die B 51 geleitet. Die anreisenden Mannschaften werden gebeten, auf der Emswiese zu parken. Die Stadt Telgte wird darauf mit der Beschilderung „Großveranstaltung“ hinweisen. „Die Telgter kommen idealerweise zu Fuß oder mit dem Fahrrad“, so Sprafke und Wiesdorf.