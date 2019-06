Frank Mill ist der älteste Spieler in der BVB-Traditionsmannschaft. Das ist für den Fußball-Weltmeister von 1990 aber kein Grund, den Fuß vom Gaspedal zu nehmen.

Direkt nach dem Spiel mit den Dortmunder Altstars am heutigen Mittwoch (Anstoß 19 Uhr) bei der SG Telgte macht er sich auf den Weg Richtung Basel. Dort betreut der 60-Jährige ab Donnerstag eine Fußballschule. Am Freitag kickt Mill mit einer Auswahl ehemaliger Bundesliga-Spieler in der Nähe von Dresden, ehe er am Samstag mit der BVB-Truppe wieder im Einsatz ist, diesmal in Freudenberg. Puh, man könnte sich rund um Fronleichnam ruhigere Tage machen.

Auch auf dem Platz gibt der frühere Profi von Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund immer noch Vollgas. Beim 15:2-Sieg der Traditionself am vergangenen Samstag gegen eine Auswahl von Stella Bevergern knipste Mill vier Mal.

Wie viele Buden er sich für Telgte vorgenommen hat? „Nein, nein, wir sehen das ganz locker. Ich nehme mir nichts vor. Es ist egal, wer die Tore schießt“, sagt er. „Wir wollen Spaß haben, die Zuschauer sollen Spaß haben und die Telgter Mannschaft natürlich auch.“

Im Takko-Stadion war Frank Mill bislang noch nicht. „Telgte kenne ich aber – eine schöne kleine Stadt, in der man gut essen kann“, sagt der Kapitän der BVB-Traditionsmannschaft. Das kann man auf jeden Fall, wenn man nicht sofort wieder nach Basel düsen muss.