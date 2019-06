Die Legendenauswahl der SG Telgte hat extra Trikots bekommen für das Spiel am heutigen Mittwoch (19 Uhr, Takko-Stadion) gegen die Traditionsmannschaft von Borussia Dortmund . Bei dem einen oder anderen ist das grüne Hemd mit den schwarzen Streifen etwas eng. Bei anderen sind die Haare angegraut oder gar nicht mehr vorhanden. Was alle eint: Sie haben es immer noch im Fuß.

„Die Vorfreude ist groß, die Jungs haben Spaß in den Backen“, sagt Michael Heske , gemeinsam mit Michael Vartmann Teamchef der SG-Truppe. „Alle nehmen es ernst, und die Trainer machen sich Gedanken.“ Wer in der Startelf steht, haben Helmut Luttermann und Stefan Henning aber noch nicht verraten. „Sie sagen uns die Aufstellung erst kurz vorm Spiel“, so Heske. Sicher ist: Alle sollen möglichst viele Einsatzminuten bekommen. Heske weiß aber auch: „Wir können planen, wie wir wollen – in den 90 Minuten passieren Dinge, die wir noch gar nicht absehen können.“

Torhüter verletzt

Was vorher schon passiert ist: Das Legendenteam hat mit Nils Terwesten nur noch einen Torwart. Benjamin Jansson fällt verletzt aus. Leicht angeschlagen sind Sebastian Wende, Thomas Niehaus, Krzysztof Pedzich und Heske. Beim Abschlusstraining am Montagabend fehlten noch Joachim Brüggemann, Andreas Dombrowsky und Michael Rüter. Sie sind am Mittwoch aber dabei. Aus dem Trainertrio musste Reinhard Töller aus privaten Gründen absagen.

Sechs Tore von Lars Müller

Henning und Luttermann entscheiden über die Taktik. „Wir werden abwartend spielen“, verrät Verteidiger Michael Heske. „Wir müssen die Räume eng machen, kompakt stehen und dann über Konter zum Erfolg kommen.“

BVB-Teamchef Günter Kutowski hat angekündigt, dass in Telgte Frank Mill, Michael Rummenigge, David Odonkor und Jörg Heinrich auflaufen werden. Die BVB-Altstars gewannen am Samstag mit 15:2 bei einer Auswahl von Stella Bevergern. Lars Müller traf sechs Mal, Kapitän Frank Mill vier Mal und Giovanni Federico zwei Mal. „Das sollte auf jeden Fall unser Ziel sein: weniger als 15 Tore reinzubekommen“, meint Heske.

► Die Abendkasse und das Stadion öffnen am heutigen Mittwoch um 17 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Kinder. Spielbeginn ist um 19 Uhr.

► Besucher dürfen am Stadion nicht mit dem Auto parken. Die SG bittet darum, die ausgewiesenen Parkflächen an der Planwiese zu nutzen oder mit dem Fahrrad zu kommen.

► Das Fanmobil von Borussia Dortmund steht ab 17 Uhr am Takko-Stadion.

► Das Vorspiel bestreiten um 17 Uhr eine gemischte Mannschaft der SG-Altherren I und II gegen die Altherren von Wacker Mecklenbeck.