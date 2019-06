Von Freitag bis Sonntag richtet der RV Milte-Sassenberg die Milter Reitertage aus. Zum Auftakt steht nach den Springpferdeprüfungen ab 18.30 Uhr ein erster Höhepunkt an: die sechste Station beim Pott‘s-Pokal der Vielseitigkeitsreiter.

Reichhaltig ist das Angebot auch am Samstag. Dazu gehört um 17 Uhr eine M**-Dressur und um 19 Uhr ein M-Springen mit Stechen. Neben den Reitpferden rückt am Sonntag ab 13 Uhr die Dressur der Klasse S*, ausgetragen als Prix St. Georges, in den Mittelpunkt. 44 Paare haben sich angemeldet. Traditionell beendet wird das Turnier ab 17 Uhr mit dem Großen Preis, einem M**-Springen mit Stechen.