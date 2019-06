Michael Heske von der SG Telgte: „Das Spiel wirkt weit in den Verein hinein“

Rund 2000 Zuschauer, darunter 1800 zahlende, sahen am Mittwoch das Fußballspiel zwischen einer Legendenauswahl der SG Telgte und der Traditionsmannschaft von Borussia Dortmund . Wegen eines Gewitters wurde die Partie nach knapp 70 Minuten beim Stand von 4:2 für die BVB-Altstars abgebrochen. WN-Redakteur Ralf Aumüller hat mit Michael Heske über den Abend gesprochen. Der 50-Jährige hat das Match zum 100-jährigen Bestehen der SG federführend mit Jens Hampel und Michael Vartmann organisiert.

Bitte eine ganz ehrliche Antwort: Wann waren Sie Mittwochnacht im Bett?

Heske: Die Feier am Stadion ging bis kurz nach Mitternacht, dann ist der Großteil noch in die Stadt gegangen. Wir mussten aufräumen. Das hat sich einige Stunden hingezogen, weil am nächsten Morgen das Kleine-Helden-Turnier begonnen hat.

Sind Sie zufrieden mit dem Abend?

Heske: Alles das, was wir beeinflussen konnten, lief in meinen Augen perfekt. Schade war nur das abrupte Ende wegen des Gewitters. Deshalb haben wir aber keine negativen Rückmeldungen bekommen. Der ganze Rahmen war 1 A, der sportliche Vergleich lief meiner Meinung nach auf Augenhöhe. Mit der Dortmunder Mannschaft hatten wir einen ganz tollen Gegner. Es war eine gelungene Aktion, das haben auch die Rückmeldungen von vielen Altinternationalen der SG im VIP-Bereich gezeigt. Ich bin mir sicher, dass das Spiel weit in den Verein hineinwirkt.

Hatten Sie auf so viele Zuschauer gehofft?

Heske: Nein. Der Zuspruch war genial. Wenn mir das jemand im Vorfeld gesagt hätte, hätte ich ihm den Vogel gezeigt.