Odonkor-Geschenk für Schalke-Fan Katja Laukötter

Die Volksnähe, die David Odonkor im Takko-Stadion gezeigt hat, ist nur in einem Show-Match wie zwischen der Traditionsmannschaft von Borussia Dortmund und der Legendenauswahl der SG Telgte möglich. Mitten im Spiel, das nach knapp 70 Minuten beim Stand von 4:2 für den BVB wegen eines Gewitters abgebrochen wurde, kommunizierte der ehemalige Nationalspieler mit den Fans auf der Tribüne.

Dafür hatte Odonkor am Mittwochabend noch ausreichend Zeit und Luft, obwohl er die Telgter mit seinem immer noch famosen Antritt und einigen schönen Aktionen das eine oder andere Mal schwindelig spielte. Zwei Tore erzielte der 35-Jährige – und sprach nebenbei und auf die Entfernung mit Katja Laukötter .

Fußball: BVB-Traditionsmannschaft in Telgte 1/60 Beim Spielabbruch nach knapp 70 Minuten wegen eines Gewitters führt die Traditionsmannschaft von Borussia Dortmund vor 1800 Zuschauern mit 4:2 bei der Legendenauswahl der SG Telgte. Foto: R. Penno

Die Mittelfeldspielerin des Landesligisten SG Telgte saß mit ihren Teamkolleginnen auf den Rängen. Die Gruppe machte sich immer mal wieder lautstark bemerkbar. „Wir haben versucht, das Spiel anzuheizen“, sagt Laukötter. „In erster Linie haben wir unseren Coach Sebi Wende angefeuert.“ Mit Erfolg: Der Telgter Frauen-Trainer erzielte das Tor zum 1:3-Zwischenstand.

„Odonkor hat in der ersten Halbzeit auf unserer Seite gespielt. Da habe ich ihm einfach mal zugerufen, ob ich sein Trikot bekomme“, erzählt Laukötter. Und der Borusse antwortete mit Zeichensprache: Er deutete auf sein Unterzieh-Shirt. Das bekam sie nicht erst nach dem Spiel, sondern schon in der Pause. Odonkor ging zur Bande, gab Laukötter das schwarze Kleidungsstück und nahm sie in den Arm.

„ Mega sympathisch, eine ganz tolle Aktion. Mega sympathisch, eine ganz tolle Aktion. “ Katja Laukötter

„Mega sympathisch, eine ganz tolle Aktion. Das war super“, schwärmt die 26-Jährige. Der Stoff kam sofort in die Waschmaschine. Er erhält keinen Platz an der Wand oder wird gar eingerahmt. Laukötter nutzt das Shirt viel praktischer: „Ich werde es selbst beim Fußball tragen.“

Heike Rheine und Fortuna Münster

Nicht nur deshalb ist sie im Nachhinein sogar ganz froh, dass sie nicht das schwarz-gelbe Jersey bekommen hat. Sie ist seit langen Jahren Schalke-Fan. „Odonkor hat ja nicht nur für Dortmund gespielt, sondern auch in der Nationalmannschaft. Seine Flanke zum 1:0 gegen Polen bei der Weltmeisterschaft 2006 bleibt unvergessen.“ Die blau-weiße Seele ist mit sich im Reinen. Ihr Freund hätte sich mehr über das Trikot gefreut – er ist BVB-Anhänger.

Die Münsteranerin trägt seit 2011 wieder den Dress der SG Telgte. Dort hat sie schon in früher Jugend gespielt und kehrte nach den Stationen Heike Rheine und Fortuna Münster zur Sport-Gemeinschaft zurück. „Das ist sozusagen mein Heimatclub. Da sind meine Freundinnen“, betont Katja Laukötter. Oft spielt sie auf der Sechser-, am liebsten aber auf der Zehner-Position. Was sie allen Mitspielerinnen ab sofort voraus hat: ein Unterzieh-Shirt von einem deutschen WM-Helden.