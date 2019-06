Die A-Junioren der SG Telgte haben es geschafft: Sie spielen in der kommenden Saison in der Bezirksliga . Das Team von Friedhelm Mors und Raphael Quenkert sicherte sich am Sonntag mit dem 5:1 (2:0)-Sieg beim TuS Ascheberg die Meisterschaft in der Leistungsliga.

Felix Depner (9.) und Innenverteidiger Dominik Naschert (26) mit einem Foulelfmeter sorgten für die 2:0-Pausenführung. Abwehrspieler René Plachta erhöhte auf 3:0 (64.) und hatte großen Anteil am 4:0 durch Arbnor Jashari (79.). Der Stürmer traf auch zum 5:0 (80.), ehe den Gastgebern das Ehrentor gelang. „Bis zum 2:0 hat Ascheberg gut mitgehalten, hatte aber kaum Chancen“, erklärte Mors. „Mit dem 3:0 war alles klar. Unsere Jungs haben gut gespielt.“

SG-Verfolger Westfalia Kinderhaus musste sich bei der JSG Freckenhorst/Hoetmar mit einem 1:1 zufriedengeben. Aber auch ein Sieg hätte den Münsteranern wegen des Telgter Erfolgs nicht gereicht.