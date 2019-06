Mit drei Mannschaften absolvierten die Turnerinnen des TV Friesen Telgte in Gievenbeck die Bezirksliga-Hinrunde im Geräteturnen. Herausragend war die Leistung des ersten Teams in der Wettkampfklasse 4.

Johanna Wallfahrt, Leni Runtenberg, Annika Frese, Amelia Sokol und Maya Snell errangen mit 182,40 Punkten den fünften Platz. „Das intensive Training hat sich ausgezahlt, die Mädchen haben hervorragende Übungen präsentiert. Zur erstplatzierten Mannschaft sind es nur 4,50 Punkte Abstand. So ist in der Rückrunde im Herbst noch eine Verbesserung in der Tabelle möglich“, freut sich das Telgter Trainerteam. Das gilt auch für die zweite Vertretung in der WK 4, die mit 160,20 Punkten auf Rang 18 landete.

In der Wettkampfklasse 5 hatte die Kürmannschaft großes Pech. Der Druck war offenbar zu hoch, heißt es beim TV Friesen. Die Formation konnte mit Priska Zülsdorf, Anne Meltz, Paula Heske und Malin Gläser nur zu viert antreten. Es fehlten Insa John (gerade von ihrem Amerika-Aufenthalt zurück) und Katrin Bücker, die sich vor vier Wochen im Training einen Kreuzbandriss zugezogen hat und für die komplette Saison ausfällt. So mussten in Gievenbeck alle vier Telgterinnen an jedem Gerät turnen.

Am Sprung und Boden lief es für das Team noch gut, am Zitterbalken nicht mehr. Die Turnerinnen schafften es nicht, die gewohnten Leistungen abzurufen. Sie mussten vier Absteiger hinnehmen und verschenkten an diesem Gerät insgesamt vier Punkte. Am Barren erreichten sie solide Wertungen, schlugen sich aber nicht so gut wie in der vergangenen Saison.

Die Friesen-Mannschaft landete mit 137,90 Punkten auf Platz zwölf von 16 Teams. Die Telgter Turnerinnen wollen in den Sommerferien intensiv trainieren, um in der Rückrunde möglichst noch den achten Platz zu erreichen. Denn nur mit diesem Rang verbleiben sie in der Bezirksliga 1. Anderenfalls droht der Abstieg in die ab 2020 neu eingeführte Bezirksliga 2.