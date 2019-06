Gäste aus Lütgendortmund: Teambuilding in Telgte

„Als wir vor fünf Jahren das erste Mal hier waren, fanden wir es absolut gut, dass es beim Kleine-Helden-Turnier um eine gute Sache geht“, erinnert sich Trainer René Rosenthal von der U 11 des FC Hellweg Lütgendortmund. In diesem Jahr besuchten sechs Mannschaften aus Dortmund das Telgter Turnier und zelteten gemeinsam mit Eltern und Trainern. Sie nutzten die Gelegenheit und feierten ihren Saisonabschluss im Takko-Stadion. Am Tag war es in den Zelten sehr heiß, aber nachts kühlte es sich erheblich ab.

Die U 10 aus Lütgendortmund spielte zusätzlich zu ihrem Turnier am Donnerstag beim U 11-Wettbewerb am Freitag – und gewann dort sogar. Am Samstag reisten einige Dortmunder ab, dafür kam dann die F-Jugend dazu. Die Teams und Trainer unternahmen auch viel gemeinsam mit den Eltern. Sie besuchten zum Beispiel das benachbarte Freibad – „und waren sehr begeistert“, so Achim Sprafke vom Verein „Kleine Helden“.

Fußball: Kleine-Helden-Turniere in Telgte 1/160 Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Weil so viele Mannschaften des Vereins dabei sind, ist das Turnier in Telgte auch ideal für das Teambuilding der Lütgendortmunder. „Das Kleine-Helden-Turnier ist immer auch eine tolle Gelegenheit, dass die Mitglieder enger zusammenrücken“, sagt Rosenthal.