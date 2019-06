Zu heiß? Gibt’s gar nicht bei den Kleinen Helden!

Die Schattenplätze im Takko-Stadion wurden im Laufe des Sonntags immer rarer, umso begehrter waren sie bei den Eltern und Geschwistern der Nachwuchsfußballer. „Wir haben den Mannschaften angeboten, wegen der Hitze die Spielzeit zu verkürzen. Das wollten sie gar nicht“, berichtet Achim Sprafke , Vorsitzender des Vereins „Kleine Helden“. Den Spielern machte das Wetter auch am letzten Tag der viertägigen Turnierserie nichts aus. Sie wollten unbedingt kicken.

„Mal abgesehen von den Verletzungen zweier Spieler war alles perfekt. Am Platz herrschte eine tolle Atmosphäre“, bilanziert Sprafke. Nur eine Mannschaft an den vier Tagen habe seine Teilnahm kurzfristig abgesagt. Der Reinerlös der 13. Auflage der Kleine-Helden-Turniere kommt erstmals zwei Benefizpartnern zugute: „Sternenland“ und „Kinderkrebshilfe Münster“. Wie hoch die Gesamtsumme ist, steht in einigen Wochen fest, wenn alles bezahlt ist.

Fußball: Kleine-Helden-Turniere in Telgte 1/160 Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Franziska Ix

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Franziska Ix

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Franziska Ix

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Franziska Ix

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Franziska Ix

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Franziska Ix

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Franziska Ix

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Franziska Ix

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Franziska Ix

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Franziska Ix

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Franziska Ix

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Franziska Ix

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Franziska Ix

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Franziska Ix

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Franziska Ix

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Franziska Ix

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Franziska Ix

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Franziska Ix

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Franziska Ix

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Franziska Ix

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Franziska Ix

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Franziska Ix

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Franziska Ix

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Franziska Ix

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Impressionen von den Jugendfußball-Benefizturnieren „Kleine Helden – große Taten“ in Telgte. Foto: Ralf Aumüller

Auch am Sonntag blieben die Mannschaften des Gastgebers ohne Turniersieg. Bei den U 6-Junioren wurde die SG Telgte A nur aufgrund des um einen Treffer schlechteren Torverhältnisses gegenüber dem SC Münster 08 Zweiter. Die SG Telgte B belegte den vierten Rang. GW Marathon Münster gewann das Finale bei der U 7/I mit 3:2 gegen den TuS Hiltrup. Dritter wurde Westfalia Kinderhaus. Bei der U 7/II triumphierte der VfL Wolbeck, gefolgt von der SG Telgte. Ems Westbevern landete auf dem vierten Platz.

Der BSV Ostbevern sicherte sich den Siegerpokal bei den U 8/I-Junioren mit einem 2:1-Endspielerfolg gegen den SC Greven 09. Dritter wurde Borussia Münster, Fünfter die SG Telgte und Siebter Ems Westbevern. Im Finale der U 8/II-Junioren verlor die SG Telgte knapp mit 0:1 gegen den TuS Hiltrup. Der BSV Ostbevern erreichte Rang sieben.

Die Planungen für die 14. Auflage der Kleine-Helden-Turniere laufen bald schon an. „Die ersten Anmeldungen liegen bereits im Briefkasten“, freut sich Achim Sprafke.