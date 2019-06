Bianca Nowag mit zwei Pferden zur U 25-Europameisterschaft

Jil-Marielle Becks (RV Lüdinghausen) ist im deutschen Dressurreiten der Altersklasse U 25 das Maß aller Dinge. Mit Damon’s Satelite holte die 21-Jährige 2018 im niederländischen Exloo zwei Mal Gold und ein Mal Silber. In dieser Saison gewann die Ottmarsbocholterin mit Damon’s Delorange in Mannheim und Wiesbaden. Am vergangenen Wochenende bei den „Riesenbeck International“ landete das erfolgsverwöhnte Duo drei Mal auf Platz zwei – weil in allen drei U 25-Prüfungen ein anderes Paar besser war: Bianca Nowag und Sir Hohenstein.

Beeindruckend, was die 24-Jährige vom RV Ostbevern bei dem internationalen Turnier abgeliefert hat. In einer Intermediaire-II-Prüfung siegte sie mit 73,578 Prozent, im U 25-Grand-Prix mit 73,632 und als imposante Krönung in der Kür mit 77,300. „Das war ein tolles Wochenende – ein richtig schönes Gefühl“, schwärmt Nowag. Auch mit zwei anderen Pferden war sie in Riesenbeck erfolgreich. Auf Luciano belegte sie in dem U 25-Grand-Prix Platz vier. Mit Carantas landete sie in einem Prix St. Georges auf Rang vier und in einer Intermediaire II auf Platz drei.

„ Mit zwei Pferden dabei zu sein, ist ein Luxus, den ich auch noch nie hatte. Mit zwei Pferden dabei zu sein, ist ein Luxus, den ich auch noch nie hatte. “ Bianca Nowag

Das Turnier galt als zweite Sichtung für die U 25-Europameisterschaft. Nowag wurde aufgrund ihrer Leistungen vom Dressurausschuss des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) für das vierköpfige deutsche Team nominiert – mit Sir Hohenstein und als Reserve mit Luciano. „Mit zwei Pferden dabei zu sein, ist ein Luxus, den ich auch noch nie hatte“, lacht Nowag. Das Championat wird vom 24. bis zum 28. Juli im italienischen San Giovanni ausgetragen.

Die erste Kür

Den zwölfjährigen Holsteiner Wallach Luciano hat die Ostbevernerin, die sich Ende 2018 als Bereiterin und Ausbilderin selbstständig gemacht hat, seit knapp einem Jahr unterm Sattel – Sir Hohenstein sogar erst seit dem Winter. „Ich wusste, dass eine gewisse Grundqualität vorhanden ist. Er hat sich gut entwickelt und war zuletzt im Training gut drauf“, erklärt Nowag. Dass es in Riesenbeck so gut laufen würde, hatte sie nicht geahnt. Schließlich war es nach Oelde-Geisterholz und Mannheim erst das dritte Turnier für die beiden – und die allererste Kür für den zehnjährigen Hannoveraner Wallach, dessen Besitzerin Michele Widner ist.

„ Sir Hohenstein ist ein sensibles Pferd. Sir Hohenstein ist ein sensibles Pferd. “ Bianca Nowag

„Er hat es super gemacht, auch wenn noch nicht alles perfekt war. Einige Übergänge waren noch nicht so schön, aber er ist von Tag zu Tag sicherer und kraftvoller geworden. Er hat sich wohl gefühlt“, bilanziert Nowag. Die mehr als 77 Prozent bei seiner Kür-Premiere sind eine hohe Hausnummer. „Sir Hohenstein ist ein sensibles Pferd. Ich wollte eine recht einfache Kür mit ruhiger Musik. Das ist ja immer auch Geschmackssache, aber ich bin froh, dass er es bei dieser Atmosphäre und der Musik so gut gemacht hat.“

Nowag wurde zum siebten Mal für eine Dressur-Europameisterschaft nominiert, zum dritten Mal hintereinander in der Altersklasse U 25. Sie holte mit der deutschen Mannschaft 2017 in Österreich und 2018 in den Niederlanden jeweils Gold. „Ich hoffe, dass wir das jetzt wieder schaffen“, sagt sie.

► Bianca Nowag wurde zum siebten Mal für eine Dressur-Europameisterschaft nominiert. Bei den unter 25-Jährigen ist es altersbedingt die letzte Berufung für die 24-Jährige.

► Sie startete bei den Europameisterschaften 2009 in Moorsele (Belgien), 2010 in Bishop Burton (Großbritannien), 2012 in Bern (Schweiz), 2015 in Vidauban (Frankreich), 2017 in Lamprechtshausen (Österreich), 2018 in Exloo (Niederlande) und wurde 2019 für die EM in San Giovanni (Italien) nominiert.

► 2009 und 2010 trat Nowag als Ponyreiterin unter 16 Jahren mit Der feine Lord an (im Besitz der Hengststation Reiner Bockholt in Steinfurt).

► 2012 war sie als Juniorin (bis 18 Jahre) mit Dauerbrenner dabei (im Besitz von Saskia Ripkens aus Münster).

► 2015 startete die Ostbevernerin als Junge Reiterin (bis 21 Jahre) sowie 2017 und 2018 in der U 25 mit Fair Play RB (ebenfalls im Besitz von Reiner Bockholt).

► 2019 wurde Nowag mit Sir Hohenstein (im Besitz von Michele Widner) und als Reserve mit Luciano (im Besitz von Elisabeth von Wulfen) nominiert.