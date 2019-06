Er liebt die Berge Südtirols. Er mag es, sich zu quälen und den Kampf mit dem inneren Schweinehund aufzunehmen. Unter diesen Vorzeichen war für Walker Martin Braun vom TV Friesen Telgte klar, einmal beim „Run to the Magic Pass“ in Südtirol dabei zu sein. Mit dem Rennrad (Dreiländergiro Nauders) und mit Bergschuhen über zuvor acht andere Gipfel (Acht-Gipfel-Marsch Glurns) war er bereits mehrfach oben. Nun folgte die Walking-Variante auf den zweithöchsten Gebirgspass Europas.

Der Jochmarsch am Stilfserjoch führt über rund 29 Kilometer und 2400 Höhenmeter über die nordöstliche Auffahrt, auch als Ostrampe bezeichnet. Wegen Lawinen- und Steinschlaggefahr hatte der Veranstalter kurzfristig eine geringfügig andere Route gewählt.

Der Start erfolgte in Prad am Stilfserjoch (915 Meter). In einer Kombination aus schmalen Wald- und Wiesenpfaden, alpinen Steigen und Forstwegen ging es zuerst Richtung Stilfs (1300 Meter), Namensgeber für den Pass. Das urige Bergdorf ist bekannt für seine steilen Gassen. Der Weg führte weiter zur Prader Alm (2050 Meter). Dort war der Blick frei auf den vergletscherten Ortler (3905 Meter). Dann ging es wieder abwärts, auf direktem Weg zur legendären Stilfserjoch Passstraße oberhalb der Ortschaft Trafoi. Der Trail endete bei Kehre 43, es begann das Duell mit den Serpentinen des Stelvio.

Beim Berghotel Franzenshöhe in Kehre 22 (2188 Meter) eröffnete sich ein erster Blick zum Ziel auf 2757 Metern. Die Passhöhe – ein kleiner Punkt am Horizont. Es folgten noch weitere rund sieben Kilometer auf der Asphaltstraße mit durchschnittlich neun bis elf Prozent Steigung, an einigen Stellen sogar bis zu 15 Prozent. In Gedanken hat Braun die Kehren heruntergezählt.

Nach 4:55:57 Stunden hatte er es geschafft. Unter allen Startern beim Stelvio Jochmarsch bedeutete diese Zeit Platz sechs. Damit war Martin Braun bester deutscher Teilnehmer.