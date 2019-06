Das hat ja gerade so geklappt: Am Wochenende startete Ann-Catrin Bierlein bei der Deutschen Meisterschaft, am Samstag steigt die Abiturfeier der frischgebackenen Abiturientin. „Da habe ich Glück gehabt. Hätte die Meisterschaft eine Woche später stattgefunden, hätte ich auf die Party verzichten müssen“, verrät die 17-Jährige, die für den RFV Gustav Rau Westbevern reitet.

Am Sonntag war einer der schönsten Tage in der Karriere der Warendorferin. Schließlich hat sie bei der Deutschen Vielseitigkeits-Meisterschaft der Junioren in Kreuth die Bronzemedaille in der Altersklasse U 18 gewonnen. Mit ihrem zehnjährigen Erfolgspferd Auf geht’s Fräulein Hummel, das sie seit einem Jahr reitet, ist sie dann direkt im Anschluss für die U 18-Europameisterschaft nominiert worden, die vom 10. bis 14. Juli in Maarsbergen (Holland) ausgetragen wird.

Fräulein Hummel ist gut drauf

„Ich hatte mir nach einigen sehr guten Ergebnissen in dieser Saison einen Platz in den Top Ten ausgerechnet und gemerkt, dass Fräulein Hummel gut drauf ist und es wissen will“, erzählt die Schülerin des Warendorfer Mariengymnasiums.

Nach einer ordentlichen Dressur lag das Paar auf dem sechsten Platz, eine fehlerfreie Runde im Gelände bedeutete den Sprung auf den vierten. Und eine weitere fehlerfreie im Springparcours brachte dann den dritten Rang und Bronze ein.

EM in Holland

Jetzt gilt die Konzentration ganz der Europameisterschaft in Holland, die in drei Wochen beginnt. „Ich bin zum ersten Mal dabei und möchte natürlich eine gute Leistung abliefern“, erklärt die Schülerin, die vor zwei Jahren mit ihrer Mutter aus Bayern nach Warendorf gezogen ist. Angemeldet hat sie sich übrigens beim RFV Gustav Rau Westbevern, weil sie den dortigen Vielseitigkeitsreiter Nils Trebbe bestens kennt. Das Training absolviert sie größtenteils auf dem Gelände des DOKR in Warendorf.

Nach dem Abi will Bierlein zunächst weder studieren noch lange verreisen, sondern erst einmal in aller Ruhe reiten. „Es war zuletzt ziemlich stressig, die Schule und den Sport zu verbinden.“

Schaaf vor Mengeler

Die neue und alte Deutsche Vielseitigkeits-Meisterin der Junioren heißt Anna Lena Schaaf (Voerde), die als letzte in den Parcours ging und sich nach einem dramatischen Finale knapp vor Isabel Mengeler (Hamminkeln) durchsetzte. Schaaf zieht im Sommer auch nach Warendorf, wo sie eine Ausbildung zur Pferdewirtin am DOKR beginnt.