Die Tennis-Sommersaison biegt auf die Zielgerade ein. Für die Mannschaften des TC Ostbevern bietet der vorletzte Spieltag an diesem Wochenende Spannung pur.

In einem Aufstiegs-Finale der Damen-Bezirksliga treffen am Sonntag ab 10 Uhr auf der TCO-Anlage mit Ostbevern und dem Hünenburger TC die beiden noch ungeschlagenen Teams aufeinander. „Der Sieger wird in die Münsterlandliga aufsteigen“, ist TCO-Mannschaftsführerin Astrid Aumann schon vor der vorletzten Runde überzeugt. Die Gastgeberinnen bauen auf die bewährten Stammkräfte und auf die bislang makellose Doppelbilanz.

Die Bezirksliga-Herren spielen zeitgleich bei BVH Dorsten. Sie befinden sich trotz einer 3:1-Bilanz noch in leichten Abstiegsnöten. Mit einem weiteren Erfolg könnte das Peschke-Team Rang drei behaupten und für die kommende Saison planen. Die Herren II empfangen am Sonntag ab 10 Uhr mit Saxonia Münster einen Aufstiegsfavoriten der Kreisliga . Das Team um Sebastian Tebbe hat es schwer, noch einen der drei Abstiegsränge zu verlassen.

Eine bessere Ausgangssituation haben die Damen II, die mit einem Sieg bei Saxonia Münster II die Aufstiegschancen in der 1. Kreisklasse wahren können.

Ebenfalls auf Aufstiegskurs befinden sich die Herren 30, die bei TV Emsdetten III favorisiert ins Rennen gehen. Bleibt die Truppe um Max Heusel erfolgreich, geht es am letzten Spieltag im Gipfeltreffen der Kreisliga bei ETuS Rheine II um den Aufstieg in die Bezirksklasse.

Die Damen 40 reisen am Samstag (13 Uhr) entspannt zum Liga-Schlusslicht BSV Roxel. Mit einem Sieg in ihrem bereits letzten Saisonspiel hätten sie berechtigte Chancen auf Platz zwei in der Bezirksliga .

Brisanter sieht es bei den Herren 40 (Kreisliga) aus. Fast die komplette Gruppe kämpft um den Klassenerhalt. Nur der TuS Recke hat sich bereits den Aufstieg gesichert und spielt nunmehr das Zünglein an der Waage. Der TCO möchte am Samstag ab 13 Uhr gegen den Tabellenzweiten THC Münster II den Heimvorteil nutzen.